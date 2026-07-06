Euroins: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team

Η Euroins Ελλάδος, σταθερός υποστηρικτής του Θέμη Χαλκιά και της Halkias Racing Team, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για τη σημαντική επιτυχία που σημείωσε η ομάδα στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έναν από τους πλέον απαιτητικούς και ιστορικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).

Ο Θέμης Χαλκιάς, με συνοδηγό τον Μάριο Τσαούσογλου και οδηγώντας το Skoda Fabia RS Rally2, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας την 3η θέση στην ελληνική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, τη συνέπεια και την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Η νέα αυτή επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής πορείας, αναδεικνύοντας τη Halkias Racing Team ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και διακεκριμένες ελληνικές ομάδες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση του πληρώματος στην αγωνιστική αριστεία, την πειθαρχία και την ασφαλή οδήγηση, αξίες που ταυτίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία της Euroins Ελλάδος.

Δήλωση της Γενικής Διευθύντριας της Euroins Ελλάδος, κας Αγγελικής Μουρατίδου