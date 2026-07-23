Πρόστιμο 250 ευρώ για τα ανασφάλιστα πατίνια

Ψηφίστηκε στη βουλή ο νόμος που προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, με το πρόστιμο να φτάνει τα 250 ευρώ για όσους ιδιοκτήτες τα αφήνουν ανασφάλιστα. Ειδικότερα πλέον η οδήγηση των οχημάτων αυτών επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη της ηλικίας τους και το όχημα πρέπει να φέρει ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτου. Για τα ενοικιασμένα οι οδηγοί δεν φέρουν ευθύνη καθώς ασφαλίζονται απευθείας από τις εταιρείες.

Ειδικότερα κάθε κάτοχος μέσα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει καλύψει υποχρεωτικά την πιθανότητα να προκαλέσει σε κάποιο χρήστη του δρόμου σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημίες για ποσό ύψους τουλάχιστον 50.000 ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά. Σε περίπτωση κάλυψης προσωπικού ατυχήματος νόμιμου οδηγού του Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα), το ελάχιστο ποσό κάλυψης για μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη μερική ανικανότητα και απώλεια ζωής από ατύχημα ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Η ασφάλιση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι στον Κ.Ο.Κ. όροι χρήσης και κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο. και αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρεία, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο σειριακός αριθμός του Ε.Π.Η.Ο., οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια, τα ποσά και οι όροι παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης.

Τι γίνεται με αυτά που ενοικιάζονται