Η Cover Insurance Agents A.E., στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά διοικητικό προσωπικό για τη στελέχωση του Τμήματος Ζωής και Υγείας.

Κύριες αρμοδιότητες

• Διαχείριση και παρακολούθηση των καθημερινών ασφαλιστικών εργασιών στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.

• Υποβολή, παρακολούθηση και διεκπεραίωση νέων αιτημάτων ασφάλισης.

• Έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

• Επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την υποβολή και την παρακολούθηση ασφαλιστικών εργασιών.

• Υποστήριξη του δικτύου συνεργατών σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων, καλύψεων και διαδικασιών.

• Παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων και συντονισμός με τα αρμόδια τμήματα.

• Επικοινωνία με συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

• Οργάνωση και τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και συστηματική καταχώρηση και ενημέρωση στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα.

Απαραίτητα προσόντα

• Τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.

• Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικών προϊόντων, καλύψεων και διαδικασιών στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.

• Εμπειρία στη διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και στη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών.

• Καλή γνώση και χρήση του Microsoft Office.

• Ανεπτυγμένη οργανωτική ικανότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας.

• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών υποθέσεων και καθορισμού προτεραιοτήτων.

• Κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα (Επίπεδο Α΄), καθώς και ισχύουσας επαναπιστοποίησης.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους.

Επιπλέον προσόν