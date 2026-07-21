Η διαμεσολάβηση δεν χρειάζεται μόνο θεσμική εκπροσώπηση. Χρειάζεται μετρήσιμο έργο, ανθρώπους με επιρροή και διάθεση να συγκρουστούν όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα του κλάδου.

Του Νίκου Μωράκη

Οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από τις σχέσεις της ΠΟΑΔ με την ΕΑΔΕ και τη συμμετοχή στην BIPAR επαναφέρουν στην επιφάνεια ένα χρόνιο πρόβλημα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

Την πολυδιάσπαση της εκπροσώπησής της

Ανακοινώσεις, απαντήσεις, αιχμές και διαφορετικές εκδοχές γεγονότων του παρελθόντος συνθέτουν ξανά μια εικόνα εσωστρέφειας. Μια εικόνα που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις συγκεκριμένων διοικήσεων ή προσώπων. Επηρεάζει το κύρος και, τελικά, τη διαπραγματευτική δύναμη ολόκληρου του κλάδου.

Όσα ακολουθούν γράφονται στο πλαίσιο μιας υγιούς και ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης, η οποία οφείλει κάποια στιγμή να γίνει. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε εντυπώσεις ή να οξύνουμε ακόμη περισσότερο τις αντιπαραθέσεις. Σκοπός είναι να τεθούν καθαρά τα ερωτήματα, να ακουστούν συγκεκριμένες απαντήσεις και, τελικά, να βρεθεί μια ουσιαστική λύση προς όφελος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τα δεδομένα.

Η θεσμική ιδιότητα δεν αρκεί

Η ΠΟΑΔ είναι το μοναδικό πανελλαδικό δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το οποίο συγκροτείται από πρωτοβάθμια σωματεία. Πρόκειται για μια θεσμική πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ή να υποβαθμίζεται.

Από εκεί και πέρα, όμως, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: ποιο είναι το απτό έργο της; Καλόπιστα ρωτάμε καθώς στο αρχείο μας βρήκαμε μόνο ανακοινώσεις, προτάσεις, απόψεις & μνημόνια συνεργασίας. Μπορεί η σημερινή διοίκησή της, να απαριθμήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και νίκες υπέρ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Όχι γενικές διακηρύξεις και θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά αποτελέσματα που συνοδεύονται από στοιχεία και αποδείξεις.

Γιατί η θεσμική υπόσταση δεν αποτελεί από μόνη της πιστοποιητικό αποτελεσματικότητας. Η εκπροσώπηση κρίνεται από όσα καταφέρνει για τους ανθρώπους που υπηρετεί.

Στον αντίποδα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, χωρίς να προβάλλουν συνεχώς μια τυπική συνδικαλιστική ιδιότητα, και χωρίς να ανήκουν στην ΠΟΑΔ, έχουν αποδεδειγμένα παράξει έργο για τη διαμεσολάβηση. Και τους αναφέρω ονομαστικά: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και Δημήτρης Γαβαλάκης. Αυτή είναι η δική μου δημόσια θέση.

Πάμε τώρα στην ΠΟΑΔ & την ΕΑΔΕ

Η ΕΑΔΕ έχει διαφορετική σύνθεση και διαφορετικό θεσμικό χαρακτήρα. Από την ίδρυσή της, όμως, υπήρξε ένα σχήμα με ουσιαστική συνεισφορά σε σημαντικά ζητήματα της αγοράς, αλλά και στην ευρωπαϊκή εκπροσώπηση της διαμεσολάβησης. Ιδιαίτερα μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (κυρίως) αλλά και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης & Πειραιά, καταγράφηκαν παρεμβάσεις με πραγματικό αποτύπωμα.

Οι δύο φορείς (ΕΑΔΕ & ΠΟΑΔ) δεν είναι θεσμικά ταυτόσημοι. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Η αναγνώριση των διακριτών ρόλων τους θα έπρεπε να αποτελεί αφετηρία συνεργασίας και όχι αιτία διαρκούς σύγκρουσης.

Κάνω αυτή τη δουλειά δώδεκα χρόνια, συγκεκριμένα από το 2014. Στα πρώτα χρόνια της ΕΑΔΕ, επί προεδριών Γιώργου Καραβία στον ΣΕΜΑ, Ελένης Γρυπάρη στον ΠΣΑΣ, Δημήτρη Γαβαλάκη στον ΠΣΣΑΣ (σήμερα ΕΣΑΠΕ), Αλέξανδρου Ραφαηλίδη στην ΠΟΑΔ και Δήμητρας Λύχρου στην ΕΕΑΕ, υπήρξε μια περίοδος πραγματικής σύμπνοιας.

Το ερώτημα, επομένως, είναι αναπόφευκτο:

γιατί δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή την καλή αρχή και ποιος τελικά, θα δώσει τις μάχες;