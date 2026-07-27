Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά

ΤΙΤΛΟΣ: Α

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ:

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές της ιστορίας της. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η συνεχής ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «απόδιαμεσολάβηση» (disintermediation): τη σταδιακή μείωση του ρόλου του παραδοσιακού διαμεσολαβητή μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν θα συμβεί βίαια ούτε θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του ασφαλιστή. Θα μεταβάλει όμως ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το επάγγελμα και θα επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, δικτύων πωλήσεων και ασφαλισμένων.

Μέχρι σήμερα ο ασφαλιστής αποτελούσε τον βασικό φορέα ενημέρωσης, ανάλυσης αναγκών και ολοκλήρωσης μιας ασφαλιστικής σύμβασης. Ήδη, ένα σημαντικό μέρος αυτών των λειτουργιών θα πραγματοποιείται από ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ο πελάτης, μιλώντας ειδικότερα για τις ασφαλίσεις οχημάτων, μπορεί να συγκρίνει προϊόντα, λαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις, εκδίδει συμβόλαια και διαχειρίζεται αποζημιώσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ασφαλιστής θα καταστεί περιττός. Αντίθετα, θα κληθεί να αλλάξει ρόλο, και από πωλητής θα καταστεί σύμβουλος. Οι απλές και τυποποιημένες ασφαλίσεις, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου ή ορισμένα βασικά προγράμματα κατοικίας, θα αγοράζονται ολοένα και περισσότερο ψηφιακά. Αντίθετα, σύνθετα προϊόντα που αφορούν την υγεία, τη σύνταξη, τις επιχειρηματικές ασφαλίσεις και τη διαχείριση κινδύνων θα εξακολουθήσουν να απαιτούν ανθρώπινη καθοδήγηση και εξειδικευμένες συμβουλές.