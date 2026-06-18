Γέφυρα Key: Η μάχη για τις οικονομικές αποζημιώσεις

Η κατάρρευση της γέφυρας Key στη Βαλτιμόρη τον Μάρτιο του 2024 αποτέλεσε μία από τις σοβαρότερες ναυτιλιακές και συγκοινωνιακές καταστροφές των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φορτηγό πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της και τον θάνατο έξι εργατών, ενώ οι οικονομικές συνέπειες επηρέασαν χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Σήμερα, η δικαστική διαμάχη επικεντρώνεται στο ερώτημα ποιοι δικαιούνται αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Οι εταιρείες Grace Ocean και Synergy Marine, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του πλοίου αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι η πόλη της Βαλτιμόρης, οι λιμενεργάτες και αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για οικονομικές απώλειες. Βασίζονται σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ του 1927, σύμφωνα με την οποία δεν αποζημιώνονται όσοι υπέστησαν μόνο οικονομική ζημία χωρίς να έχουν άμεση ζημία σε δική τους περιουσία.

Από την άλλη πλευρά, η πόλη της Βαλτιμόρης υποστηρίζει ότι υπέστη σημαντικές απώλειες λόγω της διακοπής του εμπορίου, των λιμενικών δραστηριοτήτων και των έκτακτων δαπανών που προκάλεσε η καταστροφή. Παρόμοιες αξιώσεις έχουν καταθέσει λιμενεργάτες, ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο της γέφυρας και τις καθυστερήσεις στις μεταφορές.

Παρότι έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικοί διακανονισμοί με το κράτος του Μέριλαντ και άλλους ενάγοντες, η τελική δικαστική απόφαση για τις οικονομικές απώλειες αναμένεται να καθορίσει τα όρια της ευθύνης σε παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.