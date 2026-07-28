Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τα Insurance Awards Filippos Morakis με περίπου 130 γραφεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης να έχουν δηλώσει συμμετοχή για την απονομή βραβείων που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τις 7 Αυγούστου θα παραταθεί η ημερομηνία κατάθεσης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων για τους μεσίτες, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους (tied agency) που δήλωσαν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και έγιναν δεκτοί με βάση τα κριτήρια εγκυρότητας και επιλεξιμότητας των φετινών Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης».

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού θα τους αξιολογήσει και βαθμολογήσει έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νικητής στην κάθε κατηγορία.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με κεντρικό μήνυμα «Trust is the real premium», τα φετινά βραβεία αναδεικνύουν τη σημασία της εμπιστοσύνης ως βασικού πυλώνα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σε μια εποχή αυξανόμενης πολυπλοκότητας και μετασχηματισμού της αγοράς.

Μπορείτε να δείτε τους νικητές του περσινού διαγωνισμού εδώ: