FMΙΑ 2026: Κατατέθηκαν οι φάκελοι των υποψηφίων

130 γραφεία Μεσιτών, Πρακτόρων όπως επίσης και Ασφαλιστικών Συμβούλων από τα Agency των Ασφαλιστικών Εταιρειών – που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους φακέλους συμμετοχής τους στο διαγωνισμό – έγιναν δεκτά με βάση τα κριτήρια εγκυρότητας και επιλεξιμότητας των φετινών Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης», που θα διεξαχθούν την 1η Δεκεμβρίου 2026.
Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απαντήσεις τους και το υποστηρικτικό υλικό στα ερωτηματολόγια των κατηγοριών που επέλεξαν να διαγωνιστούν με την καταληκτική ημερομηνία να παίρνει παράταση μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2026.
Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που προκρίθηκαν στο 3 στάδιο των βραβείων Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» FMΙΑ 2026 κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια στις κατηγορίες που δήλωσαν συμμετοχή όπως επίσης να προσκομίσουν σχετικές συστατικές επιστολές και επίσημα έγγραφα προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και να ενισχύσουν τον φάκελό τους.
Οι φάκελοι στη συνέχεια θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού προκειμένου να προκύψουν οι φιναλίστ:
Μεσίτες Ασφαλειών
Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με Ασφαλιστική εταιρεία
Ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί Πράκτορες με προσωπική παραγωγή
Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού θα τους αξιολογήσει και βαθμολογήσει έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νικητής στην κάθε κατηγορία. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και για την ειδική κατηγορία Overall Performance. Στην περίπτωση του People Choice Award οι παρευρισκόμενοι στη τελετή απονομής των βραβείων την 1η Δεκεμβρίου θα ψηφήσουν live τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή της αρεσκείας τους από τους φιναλίστ.
Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των εταιρειών είναι κωδικοποιημένη και ότι στη κάθε κατηγορία αξιολογούνται ξεχωριστά οι συμμετέχοντες. Μπορείτε να δείτε τους νικητές του περσινού διαγωνισμού εδώ:
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