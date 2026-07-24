Insurance Daily
ERGO
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. Κεραμέως: Γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/7/2026
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Ν. Κεραμέως: Γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Διαθέσιμη είναι η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές (smartphones) «Ergani app» για εργοδότες, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν εύκολα και γρήγορα σε αναγγελία πρόσληψης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Σύμφωνα με το υπουργείο "μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον χρήστη και μέσω μίας ασφαλούς ψηφιακής διαδικασίας, η νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού, μέσω ταχείας σύναψης συμβάσεων διάρκειας έως 2 ημερών.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για εργαζόμενους οι οποίοι εφεξής θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής, να ειδοποιηθούν για τη νέα πρόσληψη, να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και εν συνεχεία, εφόσον συμφωνούν, να αποδεχτούν τη σύμβαση ψηφιακά.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις προσλήψεις μέσω της νέας εφαρμογής “Ergani app”. Παρέχουμε έτσι, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους, σε λίγα λεπτά, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια. Παράλληλα παρέχουμε αυξημένη προστασία στους εργαζομένους και πλήρη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους».

Η εφαρμογή «Ergani app» προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να καλύψει μία πραγματική ανάγκη μιας επιχείρησης, ένα έκτακτο κενό ή τον αυξημένο φόρτο εργασίας που μπορεί να προκύψει σε μία επιχείρηση.

Αναλυτικά η διαδικασία:

Ο εργοδότης εισέρχεται στο περιβάλλον της νέας εφαρμογής «Ergani app» για εργοδότες και καταχωρίζει ανάμεσα σε άλλα:

  • Ειδικότητα

  • Ημέρες και ώρες εργασίας

  • Αμοιβή

  • Ασφάλιση

    • Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο περιβάλλον της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app» όπου μπορεί να δει τους όρους της σύμβασης και, εφόσον συμφωνεί, να την αποδεχθεί ψηφιακά.

    Ακολούθως, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή της σύμβασης στη νέα εφαρμογή «Ergani app», και το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια για την δήλωση της έναρξης και λήξης της απασχόλησης.

    Με τη νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες και την αναβαθμισμένη εφαρμογή «myErgani app» για εργαζόμενους, η διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών μιας επιχείρησης γίνεται πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο διαφανής για όλους.

    Η νέα ενιαία δήλωση συγκεντρώνει σε μία μόνο διαδικασία τρεις επιμέρους δηλώσεις: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου. Παράλληλα, καταγράφεται ο ακριβής χρόνος εργασίας των εργαζομένων και παρέχεται αυξημένη προστασία σε όλους".

    Η αναβαθμισμένη εφαρμογή myErgani app» για εργαζόμενους διατίθεται δωρεάν μέσω App Store και Google Play.

    Η νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες διατίθεται επίσης δωρεάν μέσω App Store και Google Play.

    #Google#Νίκη Κεραμέως#Εργανη#Εφαρμογή
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