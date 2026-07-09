«Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά, για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ΄ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις» ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, θέτοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων «οι οποίοι αγωνιούσαν για το αν θα χρειαστεί να πληρώσουν αναδρομικά», όπως ανέφερε η ίδια.

«Ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους; Η αγωνία ήταν η εξής, μην φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό στα παιδιά τους, αυτή ήταν η πραγματική αγωνία. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε ένα τέλος σε αυτή την αγωνία, βάζουμε ένα τέλος σε μία αβεβαιότητα δέκα ετών» δήλωσε.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, θα λαμβάνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις.

«’Εχουμε περιπτώσεις παιδιών, που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς, τραγικές περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά παίρνουν ό,τι παίρνουν από την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους. Και έπαιρναν μέχρι σήμερα και 50% μίας εθνικής. Αυτό διπλασιάζεται, θα παίρνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις» επεσήμανε η υπουργός.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διορθώνεται μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου οι συντάξεις κύριας μειώνονταν μετά την τριετία από το 70% στο 35%.

«Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίες και οι οποίοι διένυαν την πιο δύσκολη φάση της ζωής τους και ερχόταν σε εκείνη την κρίσιμη φάση που και είχαν χάσει τον άνθρωπό τους, και επιπλέον αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους και ερχόταν αυτός ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και μείωνε στο μισό τη σύνταξη χηρείας τους».

Η κα Κεραμέως τόνισε ότι η προωθούμενη ρύθμιση για επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής σύνταξης κατέστη δυνατή καθώς δημιουργήθηκε ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος και με αφορμή αυτόν, δόθηκε η δυνατότητα να διορθωθεί μία δεκαετής αδικία.

«Η ρύθμιση που κάναμε λοιπόν, πρέπει να το τονίσω, δεν ανοίγουμε απλά και βγάζουμε λεφτά και πληρώνουμε, δεν είναι έτσι. Πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και το τονίζω αυτό, γιατί έτσι πορεύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρώτα ασκούμε την πολιτική, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο εν προκειμένω μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ήδη το πρώτο τετράμηνο του 2026, μισό δισεκατομμύριο ευρώ πάνω από τους στόχους».

Διευκρίνισε δε, ότι ο δημοσιονομικός αυτός χώρος εξασφαλίστηκε εξαιτίας της υπεραπόδοσης του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας η οποία εισέφερε μισό δισεκατομμύριο ευρώ περίπου πάνω από τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, καθώς πέτυχε τη δήλωση περισσότερων υπερωριών.