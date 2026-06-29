Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εργαζόμενοι του Ομίλου Interamerican συμμετείχαν σε δράση παράκτιου καθαρισμού στην Αττική, που διοργάνωσε η Επιτροπή Βιωσιμότητας του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου σε συνεργασία με την iSea και την υποστήριξη της Interamerican.

Με κοινό στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ένωσαν τις δυνάμεις τους συμβάλλοντας ενεργά σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η δράση οδήγησε στην απομάκρυνση 23,4 κιλών απορριμμάτων από την ακτογραμμή, υπενθυμίζοντάς μας ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές και ενισχύεται μέσα από τη συλλογική δράση.

"Στην Interamerican, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Υποστηρίζοντας δράσεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος" αναφέρει σχετικά η εταιρεία.

