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Vidcast “Resilience Stories” από την Interamerican

Ιστορίες που δείχνουν τι σημαίνει ανθεκτικότητα στην πράξη

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/6/2026
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Vidcast “Resilience Stories” από την Interamerican

Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει το vidcast “Resilience Stories”, μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στην ανθεκτικότητα, μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που έχουν κληθεί να διαχειριστούν απαιτητικές συνθήκες, κρίσιμες αποφάσεις και περιόδους σημαντικών αλλαγών. Το εγχείρημα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Rebuilding Tomorrow” και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ανθεκτικότητα σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Τη συζήτηση συντονίζει η Νικόλ Παναγιώτου, Senior Brand Strategist του Ομίλου Interamerican.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επεισόδιο φιλοξενεί διακεκριμένες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους, οι οποίες μοιράζονται εμπειρίες, αποφάσεις και διαδρομές ζωής, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η ανθεκτικότητα στην πράξη. Η σειρά λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που εμπνέουν αλλά και προσφέρουν ουσιαστικά παραδείγματα προσαρμοστικότητας και εξέλιξης.

Μέσα από τις αυθεντικές αφηγήσεις του “Resilience Stories”, η ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε στάση ζωής που διαμορφώνεται πριν από τη δυσκολία και εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές επιλογές, τις συμπεριφορές και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Ο Στέφανος Φαλκονάκης, Group Marketing Leader της Interamerican δήλωσε σχετικά: «Με το vidcast Resilience Stories επιχειρούμε να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από μια έννοια που θεωρούμε καθοριστική για το μέλλον και είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής μας: την ανθεκτικότητα. Μέσα από αυθεντικές προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες ανθρώπων που έχουν κληθεί να διαχειριστούν προκλήσεις, αλλαγές και κρίσιμες αποφάσεις, επιδιώκουμε να αναδείξουμε ότι η ανθεκτικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί».

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το vidcast “Resilience Stories”, ο Όμιλος Interamerican συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της συνεχούς εξέλιξης και της ετοιμότητας απέναντι στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου.

Πρώτος καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Μάλλιος, επιχειρηματίας, επενδυτής και Founder & CEO της AEON Group.

Τα νέα επεισόδια θα αναρτώνται στο interamerican.gr, στα social media καθώς και στο κανάλι της Interamerican στο YouTube.

#Interamerican#Youtube
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