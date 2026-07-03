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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος MDRT Power Talks με ρεκόρ συμμετοχών

Η MDRT Hellas στρέφει πλέον το βλέμμα στο MDRT Day by MCC Hellas 24-27/09/2026.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/7/2026
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Ολοκληρώθηκε ο κύκλος MDRT Power Talks με ρεκόρ συμμετοχών

Με το 8ο και τελευταίο MDRT Power Talk πριν το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος κύκλος διαδικτυακών εκπαιδευτικών συναντήσεων που διοργάνωσε η Επιτροπή Επικοινωνίας της MDRT Hellas, φέρνοντας στα μέλη της κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο και προσφέροντας πρόσβαση σε διεθνή γνώση και βέλτιστες πρακτικές.

Η τελευταία συνάντηση σημείωσε τη μεγαλύτερη συμμετοχή της σειράς, ξεπερνώντας τους 65 επαγγελματίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχουν αποκτήσει πλέον τα MDRT Power Talks ως μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ελληνικής MDRT κοινότητας.

Καλεσμένος της τελευταίας συνάντησης ήταν ο Remigiusz Stanisławek, 9 φορές MDRT Top of the Table, δημιουργός των Insurance Authority Model™ και Digital Advisor Model™, διεθνής εκπαιδευτής και ένας από τους κορυφαίους ομιλητές του MDRT παγκοσμίως. Με τέσσερις εμφανίσεις στις σκηνές του MDRT, σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του Financial Planning στην Ευρώπη και ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα Pan-European Personal Pension Products (PEPP), συγκαταλέγεται στις προσωπικότητες που διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν ξανά, αυτή τη φορά ζωντανά στην Ελλάδα, ως έναν από τους κεντρικούς διεθνείς ομιλητές του MDRT Day by MCC Hellas, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κορυφαίες προσωπικότητες του MDRT, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις μέσα από διαδραστικές συναντήσεις, οι οποίες υποστηρίχθηκαν με ζωντανή μετάφραση στα ελληνικά, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στη γνώση για όλους.

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιτυχημένου κύκλου, η Επιτροπή Επικοινωνίας της MDRT Hellas στρέφει πλέον όλη της την προσοχή στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς, το MDRT Day by MCC Hellas, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Aldemar Olympian Village στην Αρχαία Ολυμπία. Μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να φέρει έναν νέο αέρα εκπαίδευσης, έμπνευσης και δικτύωσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, μέσα από ένα πρόγραμμα διεθνών ομιλητών και μοναδικών εμπειριών για τους συμμετέχοντες.

Οι εγγραφές θα ανοίξουν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αποκλειστικά για τα μέλη του MDRT, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς που επιθυμούν να ζήσουν μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

Η MDRT Hellas συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην ποιοτική εκπαίδευση, τη διεθνή εξωστρέφεια και τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας επαγγελματιών, αποδεικνύοντας ότι όταν η γνώση μοιράζεται, η επιτυχία πολλαπλασιάζεται.

 

#Pepp#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Διεθνή
interasco
Atladiki

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