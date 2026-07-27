Η ασφάλιση ως οικοσύστημα εξέλιξης

Η Στέλλα Ζουλινάκη ανήκει στις επαγγελματίες που δεν περιορίζονται σε έναν μόνο ρόλο, αλλά διαμορφώνουν ενεργά το μέλλον του κλάδου τους. Με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στην ιδιωτική ασφάλιση, περισσότερες από 45 διακρίσεις μέσω της Feel Safe Insurance, διεθνή αναγνώριση ως MDRT Member και πολυδιάστατη δράση ως coach, mentor, public speaker και δημιουργός καινοτόμων ασφαλιστικών εργαλείων, έχει χτίσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από το Safe Deal και το podcast «Και Αν Συμβεί;» μέχρι τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ όπως η «Ντουλάπα Δύναμης» και το «Ασφαλές Σημείο», η πορεία της συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, την κοινωνική προσφορά και την επαγγελματική εξέλιξη. Σήμερα, όλα αυτά συναντιούνται στο νέο της όραμα: το Your Insurance Ecosystem.
Τι σημαίνει για σένα “Your Insurance Ecosystem” και γιατί επέλεξες να μιλήσεις για οικοσύστημα και όχι απλώς για μια κοινότητα;
Για μένα το Your Insurance Ecosystem είναι η φυσική εξέλιξη μιας πορείας 28 χρόνων στην ασφάλιση και πάνω από 10 χρόνων στο coaching, το mentoring και το customer experience. Επέλεξα τη λέξη “οικοσύστημα” γιατί δεν μιλάω για ένα μόνο σημείο επαφής, αλλά για έναν ζωντανό χώρο όπου συνυπάρχουν άνθρωποι, γνώση, εργαλεία, εμπειρίες, περιεχόμενο και δράσεις. Μια κοινότητα είναι σημαντική. Ένα οικοσύστημα όμως είναι κάτι ευρύτερο: είναι το σύνολο που δίνει χώρο στην εξέλιξη, στη σύνδεση και στην προστιθέμενη αξία.
Τι σημαίνει το “Feel Οur Tribe” και γιατί θεωρείς ότι η ασφαλιστική αγορά έχει ανάγκη από μια νέα έννοια του ανήκειν;
Το “Feel Οur Tribe” είναι η καρδιά του οικοσυστήματος. Εκφράζει την ανάγκη της ασφαλιστικής αγοράς να περάσει από την απλή συνύπαρξη σε μια πιο ουσιαστική μορφή ανήκειν. Για μένα, η φυλή δεν σημαίνει διαχωρισμό· σημαίνει κοινό αξιακό κώδικα, σύνδεση, εξέλιξη και δημιουργική αλληλεπίδραση. Είναι μια νέα γλώσσα για να περιγράψουμε έναν χώρο όπου όλοι μπορούν να αξιοποιούν γνώση, εμπειρίες και εργαλεία, νιώθοντας ότι ανήκουν σε κάτι ζωντανό και εξελισσόμενο.
Ποια στοιχεία συνθέτουν ήδη σήμερα αυτό το οικοσύστημα;
Ήδη σήμερα το οικοσύστημα έχει ζωντανά στοιχεία. Υπάρχει το podcast/vidcast «Και Αν Συμβεί;», το εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι Safe Deal, η συστηματική αρθρογραφία μου ως mentor στο Insurance Daily, το δεκαπενθήμερο newsletter μου στο LinkedIn, αλλά και η ευρύτερη δραστηριότητά μου μέσα από την Feel Coaching και την Feel Safe. Παράλληλα, σχεδιάζονται ήδη το Hub και το Lab ως δύο ακόμα βασικοί χώροι σύνδεσης, μάθησης και εξέλιξης. Άρα δεν μιλάμε για μια θεωρητική ιδέα, αλλά για κάτι που ήδη χτίζεται με συνέπεια και αποκτά σχήμα.
Το podcast/vidcast, το Safe Deal, το newsletter και η αρθρογραφία σου αποτελούν ήδη ζωντανά παραδείγματα αυτής της ιδέας. Τι ρόλο παίζουν στη συνολική σου πρόταση;
Παίζουν τον ρόλο των “ζωντανών αποδείξεων” ότι το οικοσύστημα έχει ήδη ξεκινήσει. Το podcast και το vidcast δίνουν φωνή στον διάλογο της αγοράς. Το Safe Deal φέρνει τη μάθηση μέσα από τη βιωματική εμπειρία και ήδη έχει παρουσιαστεί τόσο σε σχολεία όσο και σε εκδηλώσεις ασφαλιστικών εταιρειών. Το newsletter και η αρθρογραφία μου χτίζουν μια πιο σταθερή σχέση γνώσης και προβληματισμού με τους επαγγελματίες του κλάδου. Όλα μαζί δεν είναι αποσπασματικές δράσεις· είναι διαφορετικές πύλες εισόδου στο ίδιο όραμα.
Πιστεύεις ότι η γνώση στον ασφαλιστικό χώρο πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή, πιο συνεργατική και πιο ανθρώπινη;
Απολύτως. Ο σύγχρονος ασφαλιστικός επαγγελματίας χρειάζεται γνώσεις, ταχύτητα και προσαρμοστικότητα, αλλά χρειάζεται και εσωτερική καλλιέργεια. Για χρόνια δώσαμε μεγάλη έμφαση μόνο στην ψυχική ανθεκτικότητα. Σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να αποδεχτούμε περισσότερο και την ευαλωτότητα ως μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης. Όταν η γνώση γίνεται πιο ανοιχτή και συνεργατική, ο επαγγελματίας δεν μένει εγκλωβισμένος στο “ξέρω μόνο εγώ”. Μαθαίνει, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται μαζί με άλλους.
Πώς λειτουργεί το mentoring μέσα στο Hub και πώς συνδέεται με τη δική σου διαδρομή στην ασφάλιση και το coaching;
Το mentoring είναι η καρδιά του Hub, γιατί δίνει στον άνθρωπο όχι μόνο πληροφορία αλλά προοπτική. Μετά από 28 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, πολλές αλλαγές, διακρίσεις, δοκιμασίες, σπουδές και εξειδίκευση, αλλά και πάνω από 800 ώρες coaching και mentoring, νιώθω ότι η μία καριέρα μου αγκαλιάζει την άλλη. Έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν πορεία ακόμη και από μια πρώτη επαφή με τη διαδικασία, γιατί ξαφνικά βλέπουν μια νέα οπτική για τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. Αυτό θέλω να προσφέρει και το Hub: έναν χώρο αφύπνισης, αποδοχής και στρατηγικής εξέλιξης.
Πώς συνδέεται το οικοσύστημά σου με την ΕΚΕ και τον πιο ανθρώπινο ρόλο του ασφαλιστή στην κοινωνία;
Πιστεύω βαθιά ότι ο ασφαλιστής δεν μπορεί να είναι μόνο επαγγελματίας της κάλυψης κινδύνων. Οφείλει να είναι και ενεργός πολίτης. Η ενεργή πολιτειότητα, για μένα, σημαίνει συμμετοχή, ευθύνη, σεβασμό στη διαφορετικότητα και πραγματική διάθεση προσφοράς. Οι δράσεις ΕΚΕ αποκτούν αξία όταν δεν μένουν στην εικόνα ή στο “washing”, αλλά εκφράζουν γνήσιο κοινωνικό αποτύπωμα. Ο ασφαλιστής μπορεί να αποκτήσει πιο ανθρώπινο ρόλο όταν ανακαλύψει πρώτα τις αξίες του και στη συνέχεια γίνει κρίκος μιας αλυσίδας συνεισφοράς, είτε ξεκινώντας από μικρές τοπικές δράσεις είτε οργανώνοντας πρωτοβουλίες μεγαλύτερου αντίκτυπου.
Ποιο ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ως σύμμαχοι σε αυτό το νέο οικοσύστημα και ποιο αποτύπωμα θέλεις να αφήσει τα επόμενα χρόνια;
Θα ήθελα οι ασφαλιστικές εταιρείες να σταθούν ως αληθινοί σύμμαχοι σε μια προσπάθεια που υπηρετεί συνολικά την αναβάθμιση της ασφαλιστικής κουλτούρας. Μέσα από συνεργασίες σε εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά εργαλεία, διάλογο, mentoring και δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, μπορούν να συμβάλουν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια μεμονωμένη καμπάνια. Το αποτύπωμα που θέλω να αφήσει το Your Insurance Ecosystem είναι να βοηθήσει τον κλάδο να περάσει από το “προϊόν” στη σχέση, από τη μοναχική διαδρομή στο ανήκειν και από την απλή επαγγελματική παρουσία σε μια πιο ώριμη, ανθρώπινη και δημιουργική ασφαλιστική κουλτούρα.
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