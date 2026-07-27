Η ασφάλιση ως οικοσύστημα εξέλιξης

Η Στέλλα Ζουλινάκη ανήκει στις επαγγελματίες που δεν περιορίζονται σε έναν μόνο ρόλο, αλλά διαμορφώνουν ενεργά το μέλλον του κλάδου τους. Με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στην ιδιωτική ασφάλιση, περισσότερες από 45 διακρίσεις μέσω της Feel Safe Insurance, διεθνή αναγνώριση ως MDRT Member και πολυδιάστατη δράση ως coach, mentor, public speaker και δημιουργός καινοτόμων ασφαλιστικών εργαλείων, έχει χτίσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από το Safe Deal και το podcast «Και Αν Συμβεί;» μέχρι τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ όπως η «Ντουλάπα Δύναμης» και το «Ασφαλές Σημείο», η πορεία της συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, την κοινωνική προσφορά και την επαγγελματική εξέλιξη. Σήμερα, όλα αυτά συναντιούνται στο νέο της όραμα: το Your Insurance Ecosystem.

Τι σημαίνει για σένα “Your Insurance Ecosystem” και γιατί επέλεξες να μιλήσεις για οικοσύστημα και όχι απλώς για μια κοινότητα;

Για μένα το Your Insurance Ecosystem είναι η φυσική εξέλιξη μιας πορείας 28 χρόνων στην ασφάλιση και πάνω από 10 χρόνων στο coaching, το mentoring και το customer experience. Επέλεξα τη λέξη “οικοσύστημα” γιατί δεν μιλάω για ένα μόνο σημείο επαφής, αλλά για έναν ζωντανό χώρο όπου συνυπάρχουν άνθρωποι, γνώση, εργαλεία, εμπειρίες, περιεχόμενο και δράσεις. Μια κοινότητα είναι σημαντική. Ένα οικοσύστημα όμως είναι κάτι ευρύτερο: είναι το σύνολο που δίνει χώρο στην εξέλιξη, στη σύνδεση και στην προστιθέμενη αξία.

Τι σημαίνει το “Feel Οur Tribe” και γιατί θεωρείς ότι η ασφαλιστική αγορά έχει ανάγκη από μια νέα έννοια του ανήκειν;

Το “Feel Οur Tribe” είναι η καρδιά του οικοσυστήματος. Εκφράζει την ανάγκη της ασφαλιστικής αγοράς να περάσει από την απλή συνύπαρξη σε μια πιο ουσιαστική μορφή ανήκειν. Για μένα, η φυλή δεν σημαίνει διαχωρισμό· σημαίνει κοινό αξιακό κώδικα, σύνδεση, εξέλιξη και δημιουργική αλληλεπίδραση. Είναι μια νέα γλώσσα για να περιγράψουμε έναν χώρο όπου όλοι μπορούν να αξιοποιούν γνώση, εμπειρίες και εργαλεία, νιώθοντας ότι ανήκουν σε κάτι ζωντανό και εξελισσόμενο.

Ποια στοιχεία συνθέτουν ήδη σήμερα αυτό το οικοσύστημα;

Ήδη σήμερα το οικοσύστημα έχει ζωντανά στοιχεία. Υπάρχει το podcast/vidcast «Και Αν Συμβεί;», το εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι Safe Deal, η συστηματική αρθρογραφία μου ως mentor στο Insurance Daily, το δεκαπενθήμερο newsletter μου στο LinkedIn, αλλά και η ευρύτερη δραστηριότητά μου μέσα από την Feel Coaching και την Feel Safe. Παράλληλα, σχεδιάζονται ήδη το Hub και το Lab ως δύο ακόμα βασικοί χώροι σύνδεσης, μάθησης και εξέλιξης. Άρα δεν μιλάμε για μια θεωρητική ιδέα, αλλά για κάτι που ήδη χτίζεται με συνέπεια και αποκτά σχήμα.

Το podcast/vidcast, το Safe Deal, το newsletter και η αρθρογραφία σου αποτελούν ήδη ζωντανά παραδείγματα αυτής της ιδέας. Τι ρόλο παίζουν στη συνολική σου πρόταση;

Παίζουν τον ρόλο των “ζωντανών αποδείξεων” ότι το οικοσύστημα έχει ήδη ξεκινήσει. Το podcast και το vidcast δίνουν φωνή στον διάλογο της αγοράς. Το Safe Deal φέρνει τη μάθηση μέσα από τη βιωματική εμπειρία και ήδη έχει παρουσιαστεί τόσο σε σχολεία όσο και σε εκδηλώσεις ασφαλιστικών εταιρειών. Το newsletter και η αρθρογραφία μου χτίζουν μια πιο σταθερή σχέση γνώσης και προβληματισμού με τους επαγγελματίες του κλάδου. Όλα μαζί δεν είναι αποσπασματικές δράσεις· είναι διαφορετικές πύλες εισόδου στο ίδιο όραμα.