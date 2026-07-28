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Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατάρρευση κτιρίων και συναγερμός για τσουνάμι

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι «πολλοί άνθρωποι» ήταν παγιδευμένοι μέσα στο εμπορικό κέντρο Aeon στην επαρχία Κουμαμότο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|28/7/2026
Athinaiki
Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία: Κατάρρευση κτιρίων και συναγερμός για τσουνάμι

Ο σεισμός που έπληξε τη Νότια περιφέρεια Κουμαμότι της Ιαπωνίας, έχει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν οι αρχές οδηγήσει σε πολλές καταρρεύσεις κτιρίων, μεταξύ των οποίων και ένα εμπορικό για το οποίο υπάρχουν φόβοι εγκλωβισμένων και θυμάτων. Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και υδροδότησης, ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ οι αρμόδιοι προειδοποίησαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις ακτές καθώς υπάρχει ο κίνδυνος για τσουνάμι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι «πολλοί άνθρωποι» ήταν παγιδευμένοι μέσα στο εμπορικό κέντρο Aeon στην επαρχία Κουμαμότο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ο δευτερος όροφος του εμπορικού έχει καταρρεύσει, και με τη διαδικασία απεγκλωβισμού να είναι σε εξέλιξη αναμένονται μετασεισμοί μεγάλης ισχύος. Περίπου 50 τραυματισμένα άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, καθώς βιώνει περίπου 1.500 σεισμούς ετησίως.

#Σεισμός
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