ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εταιρεία: IQ INSURANCE QUALITY IKE
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Email Επικοινωνίας: [email protected]
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί υπάλληλο ασφαλιστικών εργασιών με τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Απαιτούμενα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλή Γνώση H/Y, Ομαδικό πνεύμα, Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]
Απαιτούμενα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλή Γνώση H/Y, Ομαδικό πνεύμα, Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]
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