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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

IQ INSURANCE QUALITY IKE - ΑΘΗΝΑ

ANASTASIOS AMPATZOGLOU|10/7/2026
AllSafe

Εταιρεία: IQ INSURANCE QUALITY IKE

Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ

Email Επικοινωνίας: [email protected]

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί υπάλληλο ασφαλιστικών εργασιών με τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Απαιτούμενα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλή Γνώση H/Y, Ομαδικό πνεύμα, Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]
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