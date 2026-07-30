Η Howden Agents, διευρύνει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης εργασιών της μέσω του δικτύου πωλήσεων του ασφαλιστικού γραφείου ΠΑΡΟΝ, μιας από τις πλέον δυναμικές και αναγνωρισμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά, η οποία διαθέτει πάνω από 150 συνεργάτες.

Μέσω αυτής της συνεργασίας ενισχύεται ουσιαστικά η παρουσία της Howden Agents στην αγορά του retail, με στρατηγική έμφαση στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τους συνεργάτες και τους πελάτες της ΠΑΡΟΝ, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της Howden.

Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, CEO της Howden Agents, δήλωσε:

«Η ένταξη της ΠΑΡΟΝ στην Howden, που αποτελεί τον μεγαλύτερο Όμιλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ελλάδος, σηματοδοτεί μια ακόμη στρατηγική επένδυση που ενισχύει το όραμά μας να δημιουργήσουμε τον ισχυρότερο και πλέον εξειδικευμένο κάθετο οργανισμό ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της ΠΑΡΟΝ στην μεγάλη οικογένεια της Howden.»