Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ο ασφαλιστικός κλάδος διέρχεται μια περίοδο ριζικού μετασχηματισμού, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι ιδιαίτερες προσδοκίες της Generation Z επαναπροσδιορίζουν το επαγγελματικό τοπίο.

Η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως ένας ισχυρός σύμμαχος και επιταχυντής που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, επιτρέποντας στον επαγγελματία να εστιάσει στη σκέψη, την κρίση και τη συμβουλευτική αξία. Στον πυρήνα αυτής της νέας πραγματικότητας, η ανθρώπινη επαφή, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη παραμένουν αναντικατάστατες αξίες για την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες. Οι νέοι σήμερα δεν αναζητούν απλώς μια θέση εργασίας, αλλά σκοπό, ευελιξία και ισορροπία, δίνοντας προτεραιότητα σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα που προσφέρουν διαρκή μάθηση και άμεση ανατροφοδότηση. Παρά τις αρχικές προκλήσεις προσαρμογής, ο κλάδος προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και υψηλές αποδοχές, κατέχοντας τη 2η θέση σε επίπεδο μισθών στην Ελλάδα. Με τη σταδιακή αποχώρηση της παλαιότερης γενιάς στελεχών, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στην αγορά, προσφέροντας στους νέους επαγγελματίες την ευκαιρία να χτίσουν μια βιώσιμη καριέρα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και συνεχή προσωπική ανάπτυξη.



Η ασφαλιστική αγορά κάνει άνοιγμα στους νέους και τα πανεπιστήμια

Στο επίκεντρο των πολιτικών της η ασφαλιστική αγορά θέτει φέτος την προσέλκυση νέων ανθρώπων σε όλο το πεδίο των εργασιών της, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε επαγγελματίες με ψηφιακή επάρκεια και επικοινωνιακές, διαχειριστικές δεξιότητες αλλά και εξειδίκευση. Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εντείνει τις πρωτοβουλίες της με στόχο να παρουσιάσει τον κλάδο ως έναν σύγχρονο και ελκυστικό επαγγελματικό χώρο για νέους ανθρώπους, μέσα από τη νέα digital καμπάνια «Employer of Choice», η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας 22 έως 35 ετών, με στόχο την προσέλκυση νέων στελεχών στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η καμπάνια παρουσιάζει σύγχρονους ρόλους που υπάρχουν πλέον στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως Digital Marketing Executive, Financial Analyst, Civil Engineer και Developer, επιχειρώντας να συνδέσει διαφορετικά επιστημονικά πεδία με τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά.

Μέσα από σύντομα βίντεο και ψηφιακή προβολή σε Meta, LinkedIn και Google, η ΕΑΕΕ επιδιώκει να δείξει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος δεν περιορίζεται πλέον σε παραδοσιακές ειδικότητες, αλλά αποτελεί έναν πολυδιάστατο χώρο με δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΑΕΕ να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές κατευθύνσεις του κλάδου, να ανακαλύψουν σε ποιους τομείς ταιριάζουν οι σπουδές τους και να αποστείλουν το βιογραφικό τους για αξιολόγηση από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών-μελών της Ένωσης.

Το άνοιγμα της ασφαλιστικής αγοράς προς τους νέους δεν περιορίζεται μόνο στην επικοινωνία μέσω digital καμπανιών. Η ΕΑΕΕ προχωρά και σε άμεση επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα, επιδιώκοντας να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά στον κλάδο και στις προοπτικές του.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Ο ρόλος της ασφάλισης στην οικονομία και στην κοινωνία & οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας», η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, και η Φιλίππα Μιχάλη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, παρουσίασαν στους φοιτητές τις προοπτικές που δημιουργούνται στον ασφαλιστικό τομέα.

Allianz Trade: Οι δεξιότητες του μέλλοντος και η ΑΙ ως σύμμαχος

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ραγδαία το εργασιακό τοπίο, η Ήβη Μελακοπίδη, Head of HR της Allianz Trade, αναλύει πώς η τεχνολογία μετατρέπεται από απειλή σε πολύτιμο εργαλείο. Αναδεικνύει την αυξανόμενη αξία των ανθρώπινων δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, και μιλά για το βραβευμένο πρόγραμμα ένταξης που στηρίζει τα νέα στελέχη στα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, η κ. Μελακοπίδη εξηγεί πώς η στρατηγική «We Listen» και το ολιστικό «Work Well Plan» διασφαλίζουν την ισορροπία και τη μακροχρόνια εξέλιξη των εργαζομένων. Μέσα από τη διαρκή επένδυση στη γνώση, ο ασφαλιστικός κλάδος αναδεικνύεται σε έναν χώρο γεμάτο ευκαιρίες και προκλήσεις.

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Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης προσφέρει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης για τους νέους, καθώς παραμένει λιγότερο ώριμη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τον κ. Αναστόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής με εφόδια τη σύγχρονη εκπαίδευση, τη στήριξη ενός ισχυρού brand και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να μετατρέψουν την προσωπική τους φιλοδοξία σε μια βιώσιμη καριέρα.



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Τεχνητή νοημοσύνη, δεξιότητες και η πρόκληση της Gen Z

Για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης μιλά ο Γεράσιμος Μπόγρης, Προϊστάμενος Εκπαίδευσης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Περιγράφει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Αναφέρεται στη σημασία της ψηφιακής ωριμότητας και της ενσυναίσθησης, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη κρίση παραμένει αναντικατάστατη στον πυρήνα της σχέσης με τον πελάτη.

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Η νέα γενιά επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ασφάλισης

Ο ασφαλιστικός κλάδος αλλάζει με ταχύτητα, επενδύοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία πελάτη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τον κοινωνικό του ρόλο. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Generation Z αναζητά εργοδότες που προσφέρουν εξέλιξη, ευελιξία, ουσιαστικό σκοπό και δυνατότητες συνεχούς μάθησης. Η Ελισάβετ Κοκκίνου εξηγεί πώς ο κλάδος μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός για τους νέους επαγγελματίες, ποιες δεξιότητες θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και πώς η τεχνητή νοημοσύνη και το InsurTech μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της ασφάλισης.

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Η εποχή των υβριδικών δεξιοτήτων και της Gen Z

Η ραγδαία εξέλιξη της ΑΙ και του InsurTech μετασχηματίζει τον ασφαλιστικό κλάδο, επιβάλλοντας το μοντέλο των υβριδικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ψηφιακή εξειδίκευση πρέπει πλέον να συνδυάζεται αρμονικά με την κριτική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Παράλληλα, η Generation Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας αναζητώντας νόημα, διαφάνεια και συμπερίληψη, προκαλώντας τις παραδοσιακές πρακτικές προσέλκυσης. Παρά την εικόνα του «παραδοσιακού» κλάδου, η ασφάλιση προσφέρει ουσιαστική σταθερότητα και προοπτικές εξέλιξης. Η επιτυχία των οργανισμών εξαρτάται πλέον από τη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και μιας στοχευμένης, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

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