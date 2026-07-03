Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Του Νίκου Μάντικα, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού, MEng (Hons), MSc, DIC, MBA, Insurance Broker, Technical Manager της We Insurance

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/7/2026
Athinaiki
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Το πρόσφατο περιστατικό στα Πετράλωνα ανέδειξε ότι η ασφάλιση ενός τεχνικού έργου δεν αποτελεί μια τυπική συμβατική υποχρέωση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης του κατασκευαστικού κινδύνου.

Η πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε όμορο οικόπεδο, επανέφερε στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα για τον τεχνικό και ασφαλιστικό κόσμο: τη διαχείριση του κατασκευαστικού κινδύνου και των αναλογούντων ευθυνών. Ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια του περιστατικού, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, κάθε τεχνικό έργο που εκτελείται σε πυκνά δομημένο αστικό περιβάλλον ενέχει κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν γειτονικές κατασκευές, περιουσίες και, πρωτίστως, την ανθρώπινη ζωή.

Νίκος Μάντικας

Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων ξεκινά πολύ πριν από την έναρξη των εργασιών. Η αναγνώριση και αξιολόγηση των τεχνικών κινδύνων, η γεωτεχνική διερεύνηση, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εκσκαφής και αντιστήριξης, η λήψη προληπτικών μέτρων και, όπου απαιτείται, η τεχνική αποτύπωση της προϋπάρχουσας κατάστασης των όμορων κτιρίων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας και της έκτασης μιας ζημιάς.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και ο σωστός σχεδιασμός του ασφαλιστικού προγράμματος. Ένα ασφαλιστήριο Contractors’ All Risks (CAR) δεν περιορίζεται στην κάλυψη του ίδιου του έργου, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί, όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του έργου, με εξειδικευμένες επεκτάσεις, όπως, ενδεικτικά, η κάλυψη της υφιστάμενης περιουσίας του Κυρίου του Έργου ή περιουσίας που βρίσκεται υπό την ευθύνη του, η κάλυψη εσφαλμένης μελέτης (Faulty Design) και ελαττωματικών υλικών ή κακοτεχνίας (Defective Materials / Workmanship). Εξίσου κρίσιμες είναι οι καλύψεις της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, της Εργοδοτικής Ευθύνης, καθώς και της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών.

Σε έργα εκσκαφών, ιδιαίτερη σημασία έχουν ο Ειδικός Όρος 102, για ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), και ο Ειδικός Όρος 120 (Vibration, Removal or Weakening of Support), ο οποίος επεκτείνει την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ζημιές που προκαλούνται από δονήσεις ή από την αφαίρεση ή εξασθένηση της στήριξης γειτονικών κατασκευών. Η ενεργοποίησή του, όμως, προϋποθέτει ότι πριν από την έναρξη των εργασιών έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, ενώ, όπου απαιτείται από τη φύση και το προφίλ του κινδύνου, προηγείται τεχνική αποτύπωση (Dilapidation Report) των όμορων ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται ζημιές που ήταν προβλέψιμες βάσει της φύσης του έργου ή του τρόπου εκτέλεσής του. Με άλλα λόγια, η ασφαλιστική κάλυψη δεν υποκαθιστά την ορθή τεχνική πρακτική αλλά την προϋποθέτει.

Εφόσον επέλθει ζημία, η διαδικασία αποζημίωσης απαιτεί τεχνική διερεύνηση και καταλογισμό ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά, μπορεί να ενεργοποιηθούν περισσότερα του ενός ασφαλιστήρια, όπως το Κατά Παντός Κινδύνου Έργου (CAR), η Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Μηχανικού, αλλά και ασφαλιστήρια περιουσίας των πληγέντων ιδιοκτητών, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται ότι αρκετές κατοικίες αποτελούν αντικείμενο στεγαστικής χρηματοδότησης και, συνεπώς, ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο περιουσίας προστατεύει όχι μόνο τον ιδιοκτήτη, αλλά συμβάλλει και στη διαφύλαξη των συμφερόντων ενός ενδεχόμενου ενυπόθηκου δανειστή.

Η επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων δεν είναι διαδικασία συμπλήρωσης ενός εντύπου αλλά αποτέλεσμα της σωστής αναγνώρισης, αξιολόγησης και αποτύπωσης του τεχνικού κινδύνου. Η πραγματική αξία της ασφάλισης δεν βρίσκεται μόνο στην αποζημίωση μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός. Βρίσκεται κυρίως στη συμβολή της στον σωστό σχεδιασμό και στη συνολική διαχείριση του κινδύνου ήδη από το στάδιο της προετοιμασίας του έργου. Γιατί η ασφάλιση δεν αρχίζει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Αρχίζει με τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου, πολύ πριν από την πρώτη εκσκαφή.

#Αστική Ευθύνη#Ασφάλιση#Ασφαλιστική#Εξειδικευμένες
Mega Brokers
Metropolitan

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ασφάλιση Υγείας Ειδήσεις & Νέα
Ασφάλιση υγείας: Τι έδειξε η «ακτινογραφία» για τις αυξήσεις
Διεθνείς Ειδήσεις
Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών στην Ένωση Αποταμιεύσεων
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Corgi μία ασφαλιστική startup αξίας... 2,6 δισ. δολαρίων

Corgi μία ασφαλιστική startup αξίας... 2,6 δισ. δολαρίων

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Ο Χ. Δημητρίου εντάσσεται στην ομάδα της Karavias

Ο Χ. Δημητρίου εντάσσεται στην ομάδα της Karavias

Στα 10 δις στην Ελλάδα η ασφαλιστική παραγωγή το 2036

Στα 10 δις στην Ελλάδα η ασφαλιστική παραγωγή το 2036

Groupama: Αύξηση παραγωγής 6,7% το 2025

Groupama: Αύξηση παραγωγής 6,7% το 2025

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη και η πρόκληση της Gen Z

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο ΕπίκεντροEthica

SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην ΕλλάδαEthica

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ethica

Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας