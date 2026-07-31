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Διαχείριση Ασφαλιστικών Εργασιών Κλάδου Ζωής & Υγείας

COVER INSURANCE - ΑΘΗΝΑ

ΚΙΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ|31/7/2026
Sofos Insurance

Εταιρεία: COVER INSURANCE

Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ

Email Επικοινωνίας: [email protected]

Η Cover Insurance Agents A.E., στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά διοικητικό προσωπικό για τη στελέχωση του Τμήματος Ζωής και Υγείας.


Κύριες αρμοδιότητες
• Διαχείριση και παρακολούθηση των καθημερινών ασφαλιστικών εργασιών στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.
• Υποβολή, παρακολούθηση και διεκπεραίωση νέων αιτημάτων ασφάλισης.
• Έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
• Επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την υποβολή και την παρακολούθηση ασφαλιστικών εργασιών.
• Υποστήριξη του δικτύου συνεργατών σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων, καλύψεων και διαδικασιών.
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων και συντονισμός με τα αρμόδια τμήματα.
• Επικοινωνία με συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
• Οργάνωση και τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και συστηματική καταχώρηση και ενημέρωση στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα.

Απαραίτητα προσόντα
• Τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.
• Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικών προϊόντων, καλύψεων και διαδικασιών στους Κλάδους Ζωής και Υγείας.
• Εμπειρία στη διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και στη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών.
• Καλή γνώση και χρήση του Microsoft Office.
• Ανεπτυγμένη οργανωτική ικανότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών υποθέσεων και καθορισμού προτεραιοτήτων.
• Κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα (Επίπεδο Α΄), καθώς και ισχύουσας επαναπιστοποίησης.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους.

Επιπλέον προσόν
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ασφαλιστική Επιστήμη, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Η εταιρεία προσφέρει
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο της εμπειρίας και των προσόντων
• Σύγχρονο και οργανωμένο επαγγελματικό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη
• Σταθερή, πλήρη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected], αναγράφοντας στο θέμα:
«Διαχείριση Ασφαλιστικών Εργασιών Ζωής & Υγείας»
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.


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