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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγκαία πρόσθετα μέτρα στις μειώσεις τιμών

Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α, Επίτιμου Διδάκτορα ΠΑ.ΠΕΙ. & Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|30/6/2026
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Αναγκαία πρόσθετα μέτρα στις μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και με τη συμμετοχή παραγόντων της βιομηχανίας και των σούπερ-μάρκετ, υπήρξε συναντίληψη στο θέμα της ανάγκης αποκλιμάκωσης των τιμών και από τον Σεπτέμβριο θα δούμε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.

"Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, με την ελπίδα να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της ακρίβειας για όλο τον ελληνικό λαό αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και μία απορία.

Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δούμε αυτές τις δραστικές μειώσεις; Από τη στιγμή που υπάρχει μία εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της;

Οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις -πριν μάλιστα ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- είναι τεράστιες.

Κάθε ημέρα που περνάει είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε καταναλωτή καθώς μειώνεται δραματικά το εισόδημα του. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

Απαιτούνται εδώ και τώρα πολιτικές που θα σταματήσουν τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια αλλά και θα δίνουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση της χώρας”.

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