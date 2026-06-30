Αναγκαία πρόσθετα μέτρα στις μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και με τη συμμετοχή παραγόντων της βιομηχανίας και των σούπερ-μάρκετ, υπήρξε συναντίληψη στο θέμα της ανάγκης αποκλιμάκωσης των τιμών και από τον Σεπτέμβριο θα δούμε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.

"Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, με την ελπίδα να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της ακρίβειας για όλο τον ελληνικό λαό αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και μία απορία.

Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δούμε αυτές τις δραστικές μειώσεις; Από τη στιγμή που υπάρχει μία εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της;

Οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις -πριν μάλιστα ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- είναι τεράστιες.