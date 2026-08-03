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Νέα μεγάλη συνεργασία bancassurance για τον Όμιλο Interamerican στη Ρουμανία

Η Anytime Romania, μέλος του Ομίλου Interamerican, συνεργάζεται με την BRD Groupe Société Générale, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρουμανίας. Οι πελάτες της BRD μπορούν πλέον να αγοράζουν ασφάλιση αυτοκινήτου απευθείας μέσα από την εφαρμογή YOU BRD.

Νίκος ΜωράκηςΝίκος Μωράκης|3/8/2026
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Νέα μεγάλη συνεργασία bancassurance για τον Όμιλο Interamerican στη Ρουμανία

Οι πελάτες της BRD Groupe Société Générale μπορούν πλέον να αγοράζουν ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου της Anytime απευθείας μέσα από την τραπεζική εφαρμογή YOU BRD, ολοκληρώνοντας όλη τη διαδικασία ψηφιακά και σε λίγα μόλις βήματα.

Η Anytime Romania και η BRD Groupe Société Générale ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με στόχο την απλούστευση της πρόσβασης των Ρουμάνων καταναλωτών στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων RCA – το αντίστοιχο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.

Μέσα από την ενσωμάτωση της Anytime στην εφαρμογή YOU BRD, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν προσφορά και να προχωρούν στην αγορά του ασφαλιστηρίου τους χωρίς να εγκαταλείπουν το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου online, χωρίς μετάβαση σε διαφορετική πλατφόρμα ή επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Η BRD συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρουμανίας και ανήκει στον γαλλικό όμιλο Société Générale. Στο τέλος του 2025 διέθετε ενεργητικό ύψους 95,4 δισ. λέι –περίπου 18,7 δισ. ευρώ–, δίκτυο 347 καταστημάτων και περίπου 1,87 εκατ. χρήστες στην εφαρμογή YOU BRD. Κατά συνέπεια, η συνεργασία προσφέρει στην Anytime πρόσβαση σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο τραπεζικό πελατολόγιο.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική των δύο οργανισμών για τη δημιουργία απλούστερων και περισσότερο προσβάσιμων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, συνδυάζει την ισχυρή παρουσία της BRD στη ρουμανική αγορά με την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Interamerican και το ψηφιακό μοντέλο της Anytime, μέλους του ολλανδικού ομίλου Achmea.

Η επιλογή της Anytime ως ασφαλιστικού συνεργάτη της BRD αποτυπώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την εμπιστοσύνη της τράπεζας σε ένα αμιγώς ψηφιακό μοντέλο ασφάλισης, το οποίο υποστηρίζεται από την εμπειρία της Interamerican και την ισχύ του Ομίλου Achmea.

«Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι ένα προϊόν που χρειάζεται κάθε οδηγός και η αγορά της θα πρέπει να είναι τόσο απλή όσο η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών στις οποίες βασίζονται καθημερινά οι άνθρωποι», δήλωσε ο Γιάννης Καντώρος, CEO του Ομίλου Interamerican.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την BRD αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα και ένα ψηφιακό ασφαλιστικό brand μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην ασφάλιση και να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Από την πλευρά της BRD, η Mădălina Teodorescu, Deputy CEO και επικεφαλής Retail Banking, ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη διεύρυνση του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διεθνούς τάσης ενσωμάτωσης ασφαλιστικών προϊόντων σε τραπεζικά και άλλα ψηφιακά περιβάλλοντα –γνωστής ως embedded insurance–, με στόχο η ασφάλιση να προσφέρεται στον πελάτη τη στιγμή και μέσα από το κανάλι που τη χρειάζεται.

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ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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