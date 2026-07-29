Οι ασφαλιστικές εταιρείες στη Γαλλία καλύπτουν 3 εβδομάδες τους ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν ασφάλιση για να μείνουν σε ξενοδοχείο προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ακόμα και αν δεν έχουν ζημιές.

Αυτό ανακοίνωσε η ‘Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών στη Γαλλία. Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει σύμφωνα με τις αρχές σταθεροποιηθεί, ωστόσο υπάρχουν προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα που μπορεί να ανατροφοδοτήσει πυρκαγιές. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκατ. στρέμματα κάηκαν σε Ισπανία και Γαλλία και 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.





