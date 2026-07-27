Η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της επετειακής διοργάνωσης του 10ου No Finish Line Athens. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παραδόθηκε στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» η επιταγή ύψους 35.644,50 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε από τα χιλιόμετρα που διένυσαν οι χιλιάδες συμμετέχοντες στον φιλανθρωπικό αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Πεδίον του Άρεως.

Ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης εδώ και δέκα χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει σταθερά έναν θεσμό που αναδεικνύει αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συμμετοχή και η προσφορά, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της.

Η διαχρονική δέσμευση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον θεσμό αποτυπώνεται και στην ενεργή παρουσία των ανθρώπων της. Μέσα σε δέκα χρόνια συμμετοχής στο No Finish Line Athens, περισσότεροι από 2.200 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν διανύσει συνολικά 24.661 χιλιόμετρα, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση 298.150 ευρώ. Στη φετινή επετειακή διοργάνωση, που είχε ως στόχο την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, η πολυπληθής ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής κάλυψε 1.859 χιλιόμετρα, ενισχύοντας την οικονομική προσφορά προς την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Με αφορμή την εκδήλωση, η CSR & Corporate Communications Specialist της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ασπασία Σιγάλα, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της προσφοράς. Για την Εθνική Ασφαλιστική, η στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί συνειδητή επιλογή ευθύνης. Εδώ και δέκα χρόνια πορευόμαστε σταθερά μαζί με το No Finish Line Athens, στηρίζοντας έναν σκοπό με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην ενίσχυση παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της σημαντικής διαδρομής».

Η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα δράσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.