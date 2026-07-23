Η ΕΣΑΠΕ γιόρτασε τα 40 χρόνια της

Σε ιδιαίτερα θερμό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μικρολίμανου, η επετειακή εκδήλωση της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η βραδιά συγκέντρωσε εκπροσώπους από όλο το φάσμα της ασφαλιστικής αγοράς, αναδεικνύοντας τον θεσμικό ρόλο της ΕΣΑΠΕ και τη διαχρονική συμβολή του Συντονιστή στην ανάπτυξη του κλάδου.

Την επετειακή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών, θεσμικών φορέων και επαγγελματικών σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο γενικός γραμματέας του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Ασφαλίσεων του ΕΕΑ, Γιώργος Καραβίας, η πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ, Χριστίνα Φυτέα. Επίσης, μέλη της Διοίκησης του ΕΕΑ, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Νίκος Παναγιωτάκης και Γιάννης Ρούσσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), Χάρης Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), Λεωνίδας Αποστολιώτης, ο πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ, Γιώργος Χατζηγεωργάκης, η πρόεδρος της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, Ευγενία Στουργιώτου, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και πλήθος επαγγελματιών του κλάδου.

Ιδιαίτερη τιμή και στήριξη για την ΕΣΑΠΕ από τους χορηγούς των επετειακών της δράσεων για τα 40 χρόνια.

Συγκεκριμένα στην εορταστική εκδήλωση παρευρέθηκαν (με αλφαβητική σειρά με βάση την βαθμίδα χορηγίας) :

Από την EUROLIFE FFH ο κ. Νίκος Πατσατζής, από την NN Hellas οι κ.κ. Διονύσης Νοδάρος και Θοδωρής Ζαχαρόπουλος, από την Εθνική Ασφαλιστική οι κ.κ. Γεώργιος Ζερβουδάκης, Ιωάννης Αναστόπουλος, Γεράσιμος Μπόγρης, από την Be Brokers η κα Αναστασία Πολιτάκη και ο κ. Μάνος Αγγελάκης, από την Groupama οι κ.κ. Λευτέρης Γκαραγκούνης, Νίκος Μαγνησαλής, από το Metropolitan Hospital ο κ. Μιχάλης Τάτσης, από NP Ασφαλιστική, από Sandler οι κ.κ. Γεώργιος Καζάλης και Ηλίας Παρασκευόπουλος, από ΑΠΟΛΛΩΝ οι κ.κ. Μαργαρίτης Βεζαλής και Κωνσταντίνος Καλογήρου, από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική οι κ.κ. Νίκος Χαλιόπουλος και Μανώλης Φουντουλάκης, από τη ΜΙΝΕΤΤΑ η κα Ναταλία Γιαννιού, από τον Όμιλο Ιασώ η κα Κατερίνα Κουρούτη.

Στο πλευρό του Προέδρου της ΕΣΑΠΕ, Κωνσταντίνου Ρούσση, βρισκόταν το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο, Αριστείδη Τούπη, τον γενικό γραμματέα, Εμμανουήλ Πετρόχειλο, τον ταμία, Γεώργιο Κάρο, και τα μέλη Βασίλειο Μπόκα, Μιλτιάδη Σιαμήτρο και Ευάγγελο Καρανάσο (που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση λόγω δραστηριοποίησης στην Θράκη), σηματοδοτώντας τη συνέχεια της πορείας της ΕΣΑΠΕ με συνδυασμό εμπειρίας, ανανέωσης και διάθεσης για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.

Την έναρξη των χαιρετισμών έκανε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος συνεχάρη την ΕΣΑΠΕ για τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων συνεχούς προσφοράς στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Συντονιστές στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού και στην ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι η πολυετής πορεία της Ένωσης αποτελεί παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας, συνέπειας και θεσμικής παρουσίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων της αγοράς και επανέλαβε τη διαρκή στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ασφαλιστικό κλάδο και τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης.

Στη συνέχεια, τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΕΣΑΠΕ, Κωνσταντίνος Ρούσσης, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναδρομή στην πορεία των τεσσάρων δεκαετιών της Ένωσης, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση και την εξέλιξή της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους που υπηρέτησαν διαχρονικά τον θεσμό, στους πρώην προέδρους και στα μέλη των διοικήσεων, τονίζοντας ότι κάθε γενιά άφησε το δικό της αποτύπωμα στην πορεία της ΕΣΑΠΕ.

Στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τον διάλογο, τον αλληλοσεβασμό και τη συλλογική προσπάθεια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατά τη μακρά διαδρομή του στα κοινά, επέλεξε να μην ασκεί δημόσια κριτική σε συναδέλφους, αλλά να στηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην πρόοδο του κλάδου, γιατί, όπως είπε, «όσοι εργάζονται κάνουν και σωστά και λάθη».

Ο κ. Ρούσσης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τη διαχρονική συνεργασία και την ανοιχτή επικοινωνία με την ΕΣΑΠΕ, καθώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, με το οποίο, όπως ανέφερε, υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που ενισχύουν τον ρόλο του Συντονιστή και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών, τους θεσμικούς φορείς, τον κλαδικό Τύπο και όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο της Ένωσης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι τα 40 χρόνια της ΕΣΑΠΕ δεν αποτελούν μόνο αφορμή για αναδρομή στο παρελθόν, αλλά κυρίως εφαλτήριο για τη συνέχεια, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού του Συντονιστή, την προσέλκυση νέων επαγγελματιών στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των δυνάμεων της αγοράς.

Χαιρετισμό απηύθυνε η επικεφαλής Επικοινωνίας της ΕΑΕΕ, Σάντρα Κοκονέτση, μεταφέροντας τις ευχές της Διοίκησης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Υπογράμμισε μάλιστα ότι όλοι οι φορείς της αγοράς αποτελούν μια κοινή οικογένεια, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, και αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, η Σωτηρία Μαράκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΑΣ, επεσήμανε ότι η συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινό όραμα. Εστιάστηκε δε, ιδιαίτερα, στην ανάγκη εκπαίδευσης και προσέλκυσης νέων στελεχών στην ασφαλιστική αγορά, τονίζοντας ότι η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη του κλάδου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις των πρώην Προέδρων της ΕΣΑΠΕ, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές από την πορεία της Ένωσης και ανέδειξαν τη διαχρονική σημασία του θεσμού του Συντονιστή.