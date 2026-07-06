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Ο Νίκος Δ. Σακελλαρίου νέος Γενικός Διευθυντής της Infotrust

Με επαγγελματική διαδρομή που ξεπερνά τα 30 χρόνια, ο Νίκος Δ. Σακελλαρίου έχει διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις διεθνών ασφαλιστικών οργανισμών

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|6/7/2026
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Ο Νίκος Δ. Σακελλαρίου νέος Γενικός Διευθυντής της Infotrust

Η Infotrust ανακοινώνει τον Νίκο Δ. Σακελλαρίου ως νέο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ένα στέλεχος με μακρά και εξαιρετική πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο στρατηγικής ανάπτυξης, λειτουργιών και διαχείρισης δικτύων.

Με επαγγελματική διαδρομή που ξεπερνά τα 30 χρόνια, ο Νίκος Δ. Σακελλαρίου έχει διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις διεθνών ασφαλιστικών οργανισμών, όπως οι Zurich, Generali, AXA και Atradius, καθώς και στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η εμπειρία του καλύπτει το σύνολο της ασφαλιστικής δραστηριότητας, από τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διοίκηση δικτύων πωλήσεων έως τις λειτουργίες, την εξυπηρέτηση πελατών και τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής του πορείας αποτελεί ο συνδυασμός ισχυρής διοικητικής εμπειρίας και βαθιάς τεχνικής γνώσης στην ανάληψη κινδύνων — underwriting — και στη διαχείριση ζημιών, σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, καθώς και στους κλάδους ζωής και υγείας. Παράλληλα, διαθέτει εκτεταμένη γνώση όλων των δικτύων διανομής της ασφαλιστικής αγοράς, όπως πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεων, bancassurance και εταιρικών συνεργασιών.

Η τοποθέτησή του στη Γενική Διεύθυνση σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή φάση για την Infotrust, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πελάτες και συνεργάτες, καθώς και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Η Infotrust, με σταθερή παρουσία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους, τεχνογνωσία, υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας διαρκώς τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για το δίκτυο και τους ασφαλισμένους της.

Δήλωση Νίκου Δ. Σακελλαρίου

«Αναλαμβάνω τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Infotrust με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης. Στόχος μας είναι η Infotrust να αποτελεί τον ουσιαστικό συνεργάτη ανάπτυξης κάθε διαμεσολαβητή, δημιουργώντας διαρκή αξία για αυτούς και τους πελάτες τους, προσφέροντας όχι μόνο ανταγωνιστικές ασφαλιστικές λύσεις, αλλά και υπηρεσίες που αναδεικνύουν την αξία τους και προστατεύουν κάθε ασφαλισμένο».

#Generali#Axa#Atradius#Bancassurance#Infotrust#Zurich
Designia
Atladiki

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