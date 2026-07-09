Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑΥΓΕΙΑ

Πιστοποιήσεις ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ για τα Medifirst

Η διατήρηση των πιστοποιήσεων ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 αποτελεί αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Medifirst

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/7/2026
Sofos Insurance
Πιστοποιήσεις ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ για τα Medifirst

Τα Medifirst ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ετήσιες επιθεωρήσεις των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζουν, διατηρώντας τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 για την ποιότητα και την ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα απέκτησαν για πρώτη φορά την πιστοποίηση ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή τους στη συνεχή βελτίωση, την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας και την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διατήρηση των πιστοποιήσεων ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 αποτελεί αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Medifirst για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση κλινικών κινδύνων.

Παράλληλα, η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 14001:2015 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία των Medifirst προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους υπευθυνότητας. Μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα Medifirst ενσωματώνουν πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στη βιώσιμη λειτουργία τους.

Η κ. Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst, δήλωσε σχετικά: «Στα Medifirst επενδύουμε διαρκώς σε ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και σταθερές αξίες την ποιότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η διατήρηση και η απόκτηση των πιστοποιήσεών μας επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση των ανθρώπων μας για συνεχή βελτίωση, ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων και των επισκεπτών μας».

#Medifirst
interasco
Europi Insurance

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ασφάλιση για Φυσικές Καταστροφές
Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Medifirst - Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Η υγεία σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας

Medifirst - Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Η υγεία σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας

«Προϊόν της Χρονιάς 2026» οι μονάδες υγείας MEDIFIRST

«Προϊόν της Χρονιάς 2026» οι μονάδες υγείας MEDIFIRST

Medifirst – Αθηναϊκή: Δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Medifirst – Αθηναϊκή: Δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Οι σύγχρονες μονάδες υγείας MEDIFIRST συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Οι σύγχρονες μονάδες υγείας MEDIFIRST συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Πολυϊατρεία Medifirst & Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Στρατηγική Συνεργασία με τη Universal Life

Πολυϊατρεία Medifirst & Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Στρατηγική Συνεργασία με τη Universal Life

Στο επίκεντρο η πρόληψη: Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Medifirst

Στο επίκεντρο η πρόληψη: Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Medifirst

Αθηναϊκή Mediclinic & Medifirst: Με ανανεωμένη ταυτότητα και κοινό όραμα, ενισχύουν τη συνολική τους παρουσία

Αθηναϊκή Mediclinic & Medifirst: Με ανανεωμένη ταυτότητα και κοινό όραμα, ενισχύουν τη συνολική τους παρουσία

Εγκαίνια για το νέο Πολυϊατρείο Medifirst της Interamerican στο Περιστέρι

Εγκαίνια για το νέο Πολυϊατρείο Medifirst της Interamerican στο Περιστέρι

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026Ethica

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο