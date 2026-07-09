Πιστοποιήσεις ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ για τα Medifirst

Τα Medifirst ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ετήσιες επιθεωρήσεις των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζουν, διατηρώντας τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 για την ποιότητα και την ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα απέκτησαν για πρώτη φορά την πιστοποίηση ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή τους στη συνεχή βελτίωση, την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας και την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διατήρηση των πιστοποιήσεων ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 αποτελεί αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Medifirst για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση κλινικών κινδύνων.

Παράλληλα, η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 14001:2015 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία των Medifirst προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους υπευθυνότητας. Μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα Medifirst ενσωματώνουν πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στη βιώσιμη λειτουργία τους.

Η κ. Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst, δήλωσε σχετικά: «Στα Medifirst επενδύουμε διαρκώς σε ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και σταθερές αξίες την ποιότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η διατήρηση και η απόκτηση των πιστοποιήσεών μας επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση των ανθρώπων μας για συνεχή βελτίωση, ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων και των επισκεπτών μας».