Η υγεία βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού, με τους πολίτες να αναζητούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, άμεση πρόσβαση στη φροντίδα και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των αναγκών τους. Την ίδια στιγμή, ασφαλιστικές εταιρείες και πάροχοι υγείας καλούνται να διαμορφώσουν βιώσιμα μοντέλα που θα συνδυάζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Η Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst, και ο Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, μιλούν για το μέλλον της ιδιωτικής υγείας, τον ρόλο της τεχνολογίας, τη σημασία της πρόληψης και τις καινοτομίες που οδήγησαν τις Μονάδες Υγείας Medifirst, με τα τρία Πολυϊατρεία Medifirst και την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, στη διάκριση «Προϊόν της Χρονιάς».
Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst
Απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα ένα ολιστικό μοντέλο στην ιδιωτική υγεία; Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και κατά πόσο το υπηρετεί το δίκτυο των Σύγχρονων Μονάδων Υγείας Medifirst;
Η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά πλέον αναγκαία μια πιο ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στην υγεία. Οι πολίτες σήμερα αναζητούν όχι μόνο ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και άμεση πρόσβαση, ευκολία και καθοδήγηση μέσα στο σύστημα υγείας.
Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν διαρκείς προκλήσεις από την αύξηση του κόστους νοσηλείας. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εξωνοσοκομειακής φροντίδας μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις, διασφαλίζοντας πρόσβαση στο κατάλληλο επίπεδο φροντίδας, καλύτερη διαχείριση του περιστατικού και περιορισμό μη αναγκαίων νοσηλειών, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια ή την ποιότητα της φροντίδας.
Αυτό ακριβώς υπηρετεί το μοντέλο των Medifirst. Δημιουργούμε μια συντονισμένη εμπειρία φροντίδας που συνδυάζει ιατρικές υπηρεσίες, διαγνωστικές δυνατότητες και ψηφιακά εργαλεία μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον υγείας. Το μοντέλο μας απευθύνεται συνολικά στους πολίτες, είτε μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω συνεργασιών και προγραμμάτων πρόληψης, με στόχο να προσφέρουμε ποιοτική, προσβάσιμη και αποτελεσματική πρωτοβάθμια φροντίδα.
Μπορούν τα ψηφιακά εργαλεία να μειώσουν κόστη και ενδεχόμενες αστοχίες σε εγκρίσεις και διοικητικές διαδικασίες για τους ασθενείς; Σε τι βαθμό υιοθετείτε τέτοια εργαλεία;
Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα ενός σύγχρονου μοντέλου υγείας, καθώς συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς όσο και στη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Στα Medifirst επενδύουμε συστηματικά σε τέτοιες δυνατότητες, μέσα από τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και εργαλεία αξιολόγησης συμπτωμάτων, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη καθοδήγηση του πολίτη ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του περιστατικού του.
Ο στόχος είναι ο ασθενής να αποκτά πιο άμεσα πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα, αποφεύγοντας περιττή ταλαιπωρία ή καθυστερήσεις. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ιατρό. Λειτουργεί όμως ως πολλαπλασιαστής ποιότητας, ταχύτητας και καλύτερου συντονισμού της φροντίδας.
Πώς ενσωματώνεται η βιωσιμότητα στη λειτουργία των Medifirst;
Για εμάς η βιωσιμότητα είναι στοιχείο ενσωματωμένο στην ίδια τη φιλοσοφία του μοντέλου μας. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η έγκαιρη παρέμβαση και η σωστή καθοδήγηση του ασθενούς προς το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος υγείας συνολικά.
Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος υγείας.
Επιπλέον, η λειτουργία μας βασίζεται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, οργανωμένες διαδικασίες και διαρκή συμμόρφωση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της υγείας.
Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής
Πώς επηρεάζει τον καταναλωτή η σχέση κλινικής και ασφαλιστικής;
Η σχέση μεταξύ κλινικής και ασφαλιστικής επηρεάζει άμεσα τον καταναλωτή, καθώς καθορίζει το κόστος νοσηλείας, τις παροχές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να μειώσουν τα έξοδα και να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ποιοτικής περίθαλψης και βιώσιμων ασφαλιστικών προγραμμάτων;
Η ισορροπία μεταξύ ποιοτικής περίθαλψης και βιώσιμων ασφαλιστικών προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την έντιμη συνεργασία ασφαλιστικών και παρόχων υγείας, με έμφαση στη διαφάνεια, τον έλεγχο του κόστους και την πρόληψη. Η σωστή διαχείριση πόρων, οι δίκαιες χρεώσεις και η αξιοποίηση της τεχνολογίας βοηθούν ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χωρίς υπερβολική οικονομική επιβάρυνση.
Έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια οι απαιτήσεις των ασθενών που έχουν ιδιωτική ασφάλιση; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που προσανατολίζονται σε εσάς για ένα πρόβλημα υγείας;
Τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση είναι περισσότερο ενημερωμένοι και απαιτητικοί, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ποιότητα της ιατρικής φροντίδας αλλά και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια κόστους και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση.
Οι περισσότεροι ασθενείς που απευθύνονται σε εμάς αναζητούν αξιοπιστία, άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ασφάλεια στη διαχείριση του προβλήματος υγείας τους, ενώ εκτιμούν ιδιαίτερα την καλή επικοινωνία και τη συνεργασία με την ασφαλιστική τους εταιρεία.
Ποιος είναι ο ρόλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής σε θέματα κοινωνικής ευθύνης;
Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική συμβάλλει ενεργά στην κοινωνική ευθύνη μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού. Παράλληλα, δίνει έμφαση στον σεβασμό προς τον ασθενή, στην ανθρώπινη φροντίδα και στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής της κοινωνίας.
Τα MEDIFIRST αναδείχθηκαν «Προϊόν της Χρονιάς». Ποιες είναι οι καινοτομίες της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και των Πολυϊατρείων Medifirst;
Νικολέττα Θώδου: Η διάκριση των Medifirst ως «Προϊόν της Χρονιάς» στην κατηγορία Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας αποτελεί για εμάς μια σημαντική επιβεβαίωση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν την ανάγκη για ένα πιο σύγχρονο και οργανωμένο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Η βασική καινοτομία των Medifirst βρίσκεται κυρίως στο ίδιο το μοντέλο λειτουργίας τους: ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εξωνοσοκομειακής φροντίδας που συνδυάζει συντονισμένη παρακολούθηση, άμεση πρόσβαση και καλύτερη καθοδήγηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας.
Στόχος μας είναι ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει τη σωστή φροντίδα, στον σωστό χρόνο και στο κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών, μέσα από μια πιο απλή και ολοκληρωμένη εμπειρία υγείας. Τα ψηφιακά εργαλεία, όπως ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής και η αξιολόγηση συμπτωμάτων, λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τη συνέχεια και τον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας.
Αντώνης Γερονικολάου: Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική ξεχωρίζει για τις καινοτόμες υπηρεσίες της, επενδύοντας σε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών. Η έμφαση στην άμεση εξυπηρέτηση, στις εξατομικευμένες ιατρικές λύσεις και στη διασύνδεση πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας και της ασφάλειας των ασθενών, στοιχεία που οδήγησαν και στη διάκρισή τους ως «Προϊόν της Χρονιάς».
Επίσης, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική έχει προχωρήσει σε πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (Electronic Health Record), που επιτρέπει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, τις εξετάσεις και τη φαρμακευτική αγωγή κάθε ασθενούς. Μέσα από τη διασύνδεση με τα εργαστήριά μας, οι ιατροί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, με τα αποτελέσματα να αποστέλλονται και να λαμβάνονται αυτόματα, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερο συντονισμό και σημαντική μείωση λαθών και καθυστερήσεων προς όφελος του ασθενούς.
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