Η υγεία βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού, με τους πολίτες να αναζητούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, άμεση πρόσβαση στη φροντίδα και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των αναγκών τους. Την ίδια στιγμή, ασφαλιστικές εταιρείες και πάροχοι υγείας καλούνται να διαμορφώσουν βιώσιμα μοντέλα που θα συνδυάζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Η Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst, και ο Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, μιλούν για το μέλλον της ιδιωτικής υγείας, τον ρόλο της τεχνολογίας, τη σημασία της πρόληψης και τις καινοτομίες που οδήγησαν τις Μονάδες Υγείας Medifirst, με τα τρία Πολυϊατρεία Medifirst και την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, στη διάκριση «Προϊόν της Χρονιάς».

Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst

Απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα ένα ολιστικό μοντέλο στην ιδιωτική υγεία; Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και κατά πόσο το υπηρετεί το δίκτυο των Σύγχρονων Μονάδων Υγείας Medifirst;

Η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά πλέον αναγκαία μια πιο ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στην υγεία. Οι πολίτες σήμερα αναζητούν όχι μόνο ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και άμεση πρόσβαση, ευκολία και καθοδήγηση μέσα στο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν διαρκείς προκλήσεις από την αύξηση του κόστους νοσηλείας. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εξωνοσοκομειακής φροντίδας μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις, διασφαλίζοντας πρόσβαση στο κατάλληλο επίπεδο φροντίδας, καλύτερη διαχείριση του περιστατικού και περιορισμό μη αναγκαίων νοσηλειών, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια ή την ποιότητα της φροντίδας.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί το μοντέλο των Medifirst. Δημιουργούμε μια συντονισμένη εμπειρία φροντίδας που συνδυάζει ιατρικές υπηρεσίες, διαγνωστικές δυνατότητες και ψηφιακά εργαλεία μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον υγείας. Το μοντέλο μας απευθύνεται συνολικά στους πολίτες, είτε μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω συνεργασιών και προγραμμάτων πρόληψης, με στόχο να προσφέρουμε ποιοτική, προσβάσιμη και αποτελεσματική πρωτοβάθμια φροντίδα.

Μπορούν τα ψηφιακά εργαλεία να μειώσουν κόστη και ενδεχόμενες αστοχίες σε εγκρίσεις και διοικητικές διαδικασίες για τους ασθενείς; Σε τι βαθμό υιοθετείτε τέτοια εργαλεία;

Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα ενός σύγχρονου μοντέλου υγείας, καθώς συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς όσο και στη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Στα Medifirst επενδύουμε συστηματικά σε τέτοιες δυνατότητες, μέσα από τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και εργαλεία αξιολόγησης συμπτωμάτων, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη καθοδήγηση του πολίτη ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του περιστατικού του.

Ο στόχος είναι ο ασθενής να αποκτά πιο άμεσα πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα, αποφεύγοντας περιττή ταλαιπωρία ή καθυστερήσεις. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ιατρό. Λειτουργεί όμως ως πολλαπλασιαστής ποιότητας, ταχύτητας και καλύτερου συντονισμού της φροντίδας.

Πώς ενσωματώνεται η βιωσιμότητα στη λειτουργία των Medifirst;

Για εμάς η βιωσιμότητα είναι στοιχείο ενσωματωμένο στην ίδια τη φιλοσοφία του μοντέλου μας. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η έγκαιρη παρέμβαση και η σωστή καθοδήγηση του ασθενούς προς το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος υγείας συνολικά.

Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος υγείας.

Επιπλέον, η λειτουργία μας βασίζεται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, οργανωμένες διαδικασίες και διαρκή συμμόρφωση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της υγείας.

Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής

Πώς επηρεάζει τον καταναλωτή η σχέση κλινικής και ασφαλιστικής;

Η σχέση μεταξύ κλινικής και ασφαλιστικής επηρεάζει άμεσα τον καταναλωτή, καθώς καθορίζει το κόστος νοσηλείας, τις παροχές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να μειώσουν τα έξοδα και να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.