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Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής ο Σ. Λιανός

Ο Στέλιος Λιανός μέχρι σήμερα είχε την ευθύνη του Health Insurance Procurement στην Interamerican

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|20/7/2026
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Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής ο Σ. Λιανός

Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική των Medifirst Group ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή από τον κ. Στέλιο Λιανό, ένα στέλεχος με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς της υγείας, της ιδιωτικής ασφάλισης και της διοίκησης οργανισμών.

Ο Στέλιος Λιανός μέχρι σήμερα είχε την ευθύνη του Health Insurance Procurement στην Interamerican, όπου διαχειρίστηκε τη στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόμενων παρόχων υγείας. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει επιτελικούς και διοικητικούς ρόλους στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάπτυξη οργανισμών.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένος Certified Internal Auditor (CIA).

Στο πλαίσιο της διοικητικής μετάβασης, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική ευχαριστεί θερμά τον κ. Αντώνη Γερονικολάου για τη σημαντική συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία της Κλινικής. Με τη διοικητική του εμπειρία και τη διαχρονική του προσφορά συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη και την ενίσχυση του οργανισμού. Ο κ. Γερονικολάου θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Συμβούλου της Διοίκησης.

Ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Πρόεδρος των Πολυϊατρείων Medifirst και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Στέλιο Λιανό στην ηγεσία της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής. Πρόκειται για ένα στέλεχος με υψηλή κατάρτιση, στρατηγική σκέψη και ουσιαστική γνώση του οικοσυστήματος της υγείας, στοιχεία που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη ημέρα της Αθηναϊκής Κλινικής.Θα ήθελα, παράλληλα, να ευχαριστήσω τον κ. Γερονικολάου για την πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά του. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της σημερινής πορείας της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του ως Σύμβουλος της Διοίκησης».

#Interamerican#Medifirst#Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο#Γιώργος Βελιώτης
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