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Βραχυχρόνια μίσθωση: Το νέο πεδίο παραγωγής για τη διαμεσολάβηση μετά τον Ν. 5170/2025

Λίγοι κλάδοι ασφάλισης γεννιούνται με νόμο. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας από αυτούς: από την 1η Οκτωβρίου 2025, ο Ν. 5170/2025 καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση αστικής ευθύνης για κάθε ακίνητο που διατίθεται μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb και Booking. Για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αυτό μεταφράζεται σε μια αγορά δεκάδων χιλιάδων υπόχρεων ιδιοκτητών που, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν σήμερα κανένα σχετικό συμβόλαιο.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|1/7/2026
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Βραχυχρόνια μίσθωση: Το νέο πεδίο παραγωγής για τη διαμεσολάβηση μετά τον Ν. 5170/2025

Τι ακριβώς απαιτεί ο νόμος

Η υποχρέωση ασφάλισης αφορά κάθε ακίνητο με Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), ανεξάρτητα από το πλήθος των διανυκτερεύσεων που θα δηλωθεί σε διάστημα ενός χρόνου. Το ελάχιστο περιεχόμενο της κάλυψης είναι η αστική ευθύνη έναντι των επισκεπτών και τρίτων, ενώ η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Κρίσιμη λεπτομέρεια για τον διαμεσολαβητή: ο ΑΜΑ νομιμοποιεί τον ιδιοκτήτη απέναντι στη φορολογική διοίκηση, αλλά δεν τον προστατεύει ασφαλιστικά, η σύγχυση των δύο είναι από τις πιο συχνές παρανοήσεις των πελατών.

Γιατί το υφιστάμενο συμβόλαιο κατοικίας δεν αρκεί

Το επιχείρημα «έχω ήδη ασφάλεια σπιτιού» καταρρέει στα ψιλά γράμματα: τα περισσότερα συμβόλαια κατοικίας εξαιρούν ρητά την εμπορική εκμετάλλευση, στην οποία υπάγεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει μέσω πλατφόρμας με απλό συμβόλαιο κατοικίας είναι, στην πράξη, διπλά εκτεθειμένος, απέναντι στον νόμο και απέναντι στη ζημιά. Χρήσιμο υλικό τεκμηρίωσης για συζητήσεις με πελάτες διαθέτει το insu.gr, με αναλυτική αποτύπωση των απαιτήσεων του νόμου.

Το πραγματικό περιθώριο: όχι το μεμονωμένο διαμέρισμα

Το μεμονωμένο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ένα διαμέρισμα είναι προϊόν χαμηλού ασφαλίστρου. Η πραγματική ευκαιρία παραγωγής βρίσκεται στους διαχειριστές πολλαπλών καταλυμάτων, φυσικά πρόσωπα και εταιρίες property management που χειρίζονται 5, 10 ή 30 ακίνητα. Εκεί το ζητούμενο δεν είναι πολλά μικρά συμβόλαια αλλά ενιαία ασφάλιση χαρτοφυλακίου πολλών ακινήτων, με ομοιόμορφους όρους, κοινές ημερομηνίες ανανέωσης και καλύψεις που εκτείνονται πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη: ζημιές επισκεπτών, περιεχόμενο, απώλεια εσόδων.

Τρία σημεία για τη συζήτηση με τον πελάτη

Πρώτον, η προθεσμία έχει ήδη παρέλθει, όποιος δεν έχει συμμορφωθεί είναι εκτεθειμένος σε πρόστιμο σήμερα, όχι «κάποια στιγμή». Δεύτερον, οι πλατφόρμες δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση: οι εγγυήσεις τύπου AirCover έχουν αποδεδειγμένα κενά και δεν αποτελούν ασφαλιστήριο κατά την έννοια του νόμου. Τρίτον, η ζήτηση είναι εποχικά ευαίσθητη, η περίοδος αιχμής των κρατήσεων είναι και η περίοδος αιχμής των ζημιών.

Για τη διαμεσολάβηση, ο Ν. 5170/2025 είναι ό,τι πλησιέστερο σε «νέο υποχρεωτικό κλάδο» έχει εμφανιστεί μετά τα drones: αγορά με νομοθετική ώθηση, χαμηλή διείσδυση και πελάτη που πρέπει, όχι απλώς θέλει, να ασφαλιστεί.

#Drones#Αστική Ευθύνη#Ασφαλιστικά#Ψιλά Γράμματα
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