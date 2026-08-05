Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast» με τίτλο:

«Και Αν Συμβεί… και χρειαστεί να ξαναχτίσεις;»

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Καλεσμένοι του επεισοδίου είναι ο κύριος Παναγιώτης Τόμπρας, Αρχιτέκτων και CEO των Top Mentor Consultants & Top Mentor Properties, και η κυρία Κυριακή Σολομακάκη, CEO της ATLAS INSURANCE AGENTS.

Η συζήτηση εστιάζει στο πραγματικό κόστος αποκατάστασης μιας κατοικίας ή επιχείρησης μετά από σοβαρή ζημιά, στις κρυφές επιπτώσεις μιας πλημμύρας ή φωτιάς, στην υπασφάλιση, στην αστική ευθύνη και στους κινδύνους που προκύπτουν κατά την εκτέλεση έργων.

Το κεντρικό μήνυμα του επεισοδίου είναι ότι η ζημιά δεν τελειώνει όταν σταματήσει η βροχή ή σβήσει η φωτιά. Τότε ξεκινά το πραγματικό ερώτημα: πόσο γρήγορα, πόσο σωστά και με ποιο κόστος μπορείς να ξανασταθείς.