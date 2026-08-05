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Και Αν Συμβεί… και χρειαστεί να ξαναχτίσεις;

Καλεσμένοι του επεισοδίου «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast» είναι o Π. Τόμπρας, Αρχιτέκτων και CEO των Top Mentor Consultants & Top Mentor Properties, και η Κ. Σολομακάκη, CEO της ATLAS INSURANCE AGENTS

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|5/8/2026
Athinaiki
Και Αν Συμβεί… και χρειαστεί να ξαναχτίσεις;

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast» με τίτλο:

«Και Αν Συμβεί… και χρειαστεί να ξαναχτίσεις;»
Powered by Top Mentor

Καλεσμένοι του επεισοδίου είναι ο κύριος Παναγιώτης Τόμπρας, Αρχιτέκτων και CEO των Top Mentor Consultants & Top Mentor Properties, και η κυρία Κυριακή Σολομακάκη, CEO της ATLAS INSURANCE AGENTS.

Η συζήτηση εστιάζει στο πραγματικό κόστος αποκατάστασης μιας κατοικίας ή επιχείρησης μετά από σοβαρή ζημιά, στις κρυφές επιπτώσεις μιας πλημμύρας ή φωτιάς, στην υπασφάλιση, στην αστική ευθύνη και στους κινδύνους που προκύπτουν κατά την εκτέλεση έργων.

Το κεντρικό μήνυμα του επεισοδίου είναι ότι η ζημιά δεν τελειώνει όταν σταματήσει η βροχή ή σβήσει η φωτιά. Τότε ξεκινά το πραγματικό ερώτημα: πόσο γρήγορα, πόσο σωστά και με ποιο κόστος μπορείς να ξανασταθείς.

Ευχαριστούμε θερμά τους καλεσμένους μας για τη συμμετοχή τους και την Top Mentor για τη χορηγική υποστήριξη του επεισοδίου.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο σε YouTube και Spotify.
Προσκαλούμε το κοινό να το παρακολουθήσει και να κάνει εγγραφή στο κανάλι, ώστε να μη χάνει κανένα νέο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί.. Your Insurance Tribe Podcast».

#Youtube#Αστική Ευθύνη
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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