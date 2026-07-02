Τη ρητή αναγνώριση των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων ως προϊόντων που θα πρέπει να ενταχθούν στους Λογαριασμούς Αποταμίευσης και Επενδύσεων (Savings and Investment Accounts - SIA), τους οποίους συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί από την κυβέρνηση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Παράλληλα, ζητεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να υπαχθούν στα φορολογικά κίνητρα που σχεδιάζει να θεσπίσει η κυβέρνηση για τους εν λόγω λογαριασμούς.
Όπως είναι γνωστό, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση σχετικά με τη δημιουργία Λογαριασμών Αποταμίευσης και Επενδύσεων, καλώντας τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν αντίστοιχα σχήματα να προχωρήσουν στη θέσπισή τους, συνοδεύοντάς τα με κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. Σημειώνεται ότι τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα δεν περιλήφθηκαν ρητά στη σύσταση, αν και η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο εθνικών πρωτοβουλιών.
Υπό αυτή την έννοια, η ΕΑΕΕ επιδιώκει την ένταξη των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής των SIA, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό η ελληνική νομοθεσία θα ευθυγραμμιστεί με επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μια τέτοια επιλογή αντανακλά το ουσιαστικό αποτύπωμα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου, ο οποίος διαχειρίζεται επενδύσεις συνολικού ύψους 9,5 τρισ. ευρώ.
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