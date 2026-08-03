Σε φάση "alert" η ασφαλιστική αγορά λόγω των πυρκαγιών

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες διευθύνσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να υποδεχθούν τις δηλώσεις ζημιών από ασφαλισμένους που επλήγησαν από το τελευταίο κύμα των καταστροφικών πυρκαγιών, το οποίο σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ σε ορισμένες από αυτές τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ακόμη ενεργά.

Οι περισσότερες δηλώσεις ζημιών εκτιμάται ότι θα προέλθουν από την Αττική και τη Βοιωτία, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι ιδιοκτήτες τους διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Παράλληλα, αποζημιώσεις αναμένεται να καταβληθούν και για οχήματα που καταστράφηκαν στις πληγείσες περιοχές, καθώς και για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από το πέρασμα της φωτιάς.

Η ασφαλιστική αγορά καλείται για ακόμη μία φορά να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός ακραίου φυσικού φαινομένου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή –κυρίως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές– παρουσιάζουν σαφή αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στην έντασή τους, με την Ελλάδα να καταγράφει πλέον τρία έως πέντε σοβαρά καταστροφικά περιστατικά κάθε χρόνο.