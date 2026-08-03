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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε φάση "alert" η ασφαλιστική αγορά λόγω των πυρκαγιών

Οι περισσότερες δηλώσεις ζημιών εκτιμάται ότι θα προέλθουν από την Αττική και τη Βοιωτία, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/8/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Σε φάση "alert" η ασφαλιστική αγορά λόγω των πυρκαγιών

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες διευθύνσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να υποδεχθούν τις δηλώσεις ζημιών από ασφαλισμένους που επλήγησαν από το τελευταίο κύμα των καταστροφικών πυρκαγιών, το οποίο σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ σε ορισμένες από αυτές τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ακόμη ενεργά.

Οι περισσότερες δηλώσεις ζημιών εκτιμάται ότι θα προέλθουν από την Αττική και τη Βοιωτία, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι ιδιοκτήτες τους διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Παράλληλα, αποζημιώσεις αναμένεται να καταβληθούν και για οχήματα που καταστράφηκαν στις πληγείσες περιοχές, καθώς και για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από το πέρασμα της φωτιάς.

Η ασφαλιστική αγορά καλείται για ακόμη μία φορά να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός ακραίου φυσικού φαινομένου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή –κυρίως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές– παρουσιάζουν σαφή αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στην έντασή τους, με την Ελλάδα να καταγράφει πλέον τρία έως πέντε σοβαρά καταστροφικά περιστατικά κάθε χρόνο.

Στη μακροχρόνια καταγραφή της ΕΑΕΕ για την περίοδο 1993-2023 περιλαμβάνονται 51 μεγάλα καταστροφικά γεγονότα, με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις να ανέρχονται συνολικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα, μόνο για τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα καταβάλουν αποζημιώσεις ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

#Εαεε#Κλιματική Αλλαγή#Αποζημιώσεις#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Φυσικές Καταστροφές
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Metropolitan

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