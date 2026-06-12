Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Ο ρόλος της ασφάλισης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Υφιστάμενες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις" διοργανώνει στις 24 Ιουνίου η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στο σημαντικό έλλειμμα ασφαλιστικής κάλυψης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αναλύοντας πώς η συχνότητα των φυσικών καταστροφών επιβαρύνει την οικονομία και την κοινωνία. Εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εξετάσουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον ρόλο του κράτους στις αποζημιώσεις και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του διαλόγου για τη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και διευκολύνουν την ανάκαμψη μετά από καταστροφικά φαινόμενα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR, το οποίο επιδιώκει την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ομιλητές θα είναι οι:

Θεοδώρα Αντωνακάκη : Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Θεόδωρος Πελαγίδης : Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Tilman Lueder : Επικεφαλής Ασφαλίσεων και Συντάξεων, DG FISMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πέτρος Καμπούρης : Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ελίνα Παπασπυροπούλου: Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Συνεδρία Ι: Κενό κλιματικής ασφαλιστικής προστασίας και ο ρόλος του Κράτους: