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Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Διαδικτυακά στις 24 Ιουνίου

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|12/6/2026
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Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Ο ρόλος της ασφάλισης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Υφιστάμενες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις" διοργανώνει στις 24 Ιουνίου η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στο σημαντικό έλλειμμα ασφαλιστικής κάλυψης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αναλύοντας πώς η συχνότητα των φυσικών καταστροφών επιβαρύνει την οικονομία και την κοινωνία. Εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εξετάσουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον ρόλο του κράτους στις αποζημιώσεις και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του διαλόγου για τη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και διευκολύνουν την ανάκαμψη μετά από καταστροφικά φαινόμενα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR, το οποίο επιδιώκει την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ομιλητές θα είναι οι:

  • Θεοδώρα Αντωνακάκη: Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

  • Θεόδωρος Πελαγίδης: Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  • Tilman Lueder: Επικεφαλής Ασφαλίσεων και Συντάξεων, DG FISMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • Πέτρος Καμπούρης: Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

  • Ελίνα Παπασπυροπούλου: Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Συνεδρία Ι: Κενό κλιματικής ασφαλιστικής προστασίας και ο ρόλος του Κράτους:

  • Carlos Guiné: Επικεφαλής της Μονάδας Βιωσιμότητας στην EIOPA και Συνπρόεδρος της Task Force για την Προσαρμογή στο NGFS.

  • Άγγελος Πλατανιώτης: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος.

  • Χρήστος Παπαγιάννης: Προϊστάμενος Τμήματος Ασφαλιστικής Πολιτικής και Ενισχύσεων, Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

    • Συνεδρία ΙΙ: Ασφαλιστικά προϊόντα, σχήματα και μελέτες περίπτωσης:

    • Nicolas Jeanmart: Επικεφαλής Προσωπικών και Γενικών Ασφαλίσεων, Insurance Europe.

    • Amar Rahman: Παγκόσμιος Επικεφαλής Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Zurich Resilience Solutions.

    • Jonathan Kassian: Επικεφαλής Έρευνας, Flood Re.

    • Κέλλυ Χατζηδημητρίου: Διευθύντρια Νομικών και Διεθνών Υποθέσεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

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