Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Υπάλληλος Back-Office (Corporate Insurance Broking) – Πειραιάς

Ν.Σ.Αποστολοπουλος Μεσιτες Ασφαλισεων & Συμβουλοι ΙΚΕ - Πειραιας

SPIROS N APOSTOLOPOULOS|26/6/2026
AllSafe

Εταιρεία: Ν.Σ.Αποστολοπουλος Μεσιτες Ασφαλισεων & Συμβουλοι ΙΚΕ

Τοποθεσία: Πειραιας

Μισθός: 1250-1500 EUR

Email Επικοινωνίας: [email protected]

H Ν.Σ. Αποστολοπουλος ΙΚΕ (www.nsa-insurance.gr) με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office για πλήρη απασχόληση. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του γραφείου, με έμφαση στη διαχείριση του πελατολογίου και την επικοινωνία με την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

📋 Κύριες Αρμοδιότητες

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.

Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.

🎯 Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.

Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office και MS Office.

Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω».

Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.

💼 Τι Προσφέρεται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.

Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Designia
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Imperial Insurance
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Νέα γενιά ασφαλιστών: Έρχεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για είσοδο στο επάγγελμα
Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Dallbogg: Στη συνεργασία με εποπτικές αρχές και EIOPA η λύση
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Senior Fleet Operations Specialist

Στέλεχος Κλάδου Ασφαλίσεως Οχημάτων (Θεσσαλονίκη ή Αθήνα)

Στέλεχος Κλάδου Ασφαλίσεως Οχημάτων (Θεσσαλονίκη ή Αθήνα)

Στέλεχος backoffice (Full Time)

Υπεύθυνος Εκδόσεων Γενικών Κλάδων (Non-Motor)

Back Office Υπάλληλος (Full Time)

Υπάλληλος Γραφείου Κλάδου Αυτοκινήτου

Υπάλληλος γραφείου με προϋπηρεσία

Υπάλληλος Γραφείου Γενικών Κλάδων

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση

Νέα γενιά ασφαλιστών: Έρχεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για είσοδο στο επάγγελμαInsurance Daily

Νέα γενιά ασφαλιστών: Έρχεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για είσοδο στο επάγγελμα

SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο ΕπίκεντροEthica

SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο

«Στο τραπέζι» o έλεγχος για τις ανασφάλιστες επιχειρήσειςInsurance Daily

«Στο τραπέζι» o έλεγχος για τις ανασφάλιστες επιχειρήσεις

EEΣ: Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»Ethica

EEΣ: Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»