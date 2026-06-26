Υπάλληλος Back-Office (Corporate Insurance Broking) – Πειραιάς

Εταιρεία: Ν.Σ.Αποστολοπουλος Μεσιτες Ασφαλισεων & Συμβουλοι ΙΚΕ
Τοποθεσία: Πειραιας
Μισθός: 1250-1500 EUR
Email Επικοινωνίας: [email protected]
H Ν.Σ. Αποστολοπουλος ΙΚΕ (www.nsa-insurance.gr) με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office για πλήρη απασχόληση. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του γραφείου, με έμφαση στη διαχείριση του πελατολογίου και την επικοινωνία με την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
📋 Κύριες Αρμοδιότητες
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.
Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.
🎯 Απαραίτητα Προσόντα
Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.
Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office και MS Office.
Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω».
Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
💼 Τι Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.
Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
📋 Κύριες Αρμοδιότητες
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.
Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.
🎯 Απαραίτητα Προσόντα
Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.
Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office και MS Office.
Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω».
Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
💼 Τι Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.
Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
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