Υπάλληλος Back-Office (Corporate Insurance Broking) – Πειραιάς

Εταιρεία: Ν.Σ.Αποστολοπουλος Μεσιτες Ασφαλισεων & Συμβουλοι ΙΚΕ

Τοποθεσία: Πειραιας

Μισθός: 1250-1500 EUR

Email Επικοινωνίας: [email protected]

H Ν.Σ. Αποστολοπουλος ΙΚΕ (www.nsa-insurance.gr) με έδρα τον Πειραιά, αναζητά έμπειρο/η και υπεύθυνο/η Υπάλληλο Back-Office για πλήρη απασχόληση. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του γραφείου, με έμφαση στη διαχείριση του πελατολογίου και την επικοινωνία με την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.



📋 Κύριες Αρμοδιότητες



Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των ανανεώσεων συμβολαίων και των νέων τοποθετήσεων κινδύνων (placements) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.



Έκδοση Προσφορών: Λήψη, έλεγχος και επεξεργασία προσφορών (quotations) μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (portals) των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών.



Καθημερινή Λειτουργία Back-Office: Καταχώρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και υποστήριξη των καθημερινών διοικητικών αναγκών του γραφείου.



Επικοινωνία: Συντονισμός και επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και την έκδοση συμβολαίων.



🎯 Απαραίτητα Προσόντα



Εμπειρία σε Portals Ασφαλιστικών: Άριστη γνώση και εξοικείωση με τις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ασφαλιστικών παρόχων και πλήρης κατανόηση των διαδικασιών τιμολόγησης.



Γνώση Λογισμικού: Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του ασφαλιστικού προγράμματος Bluebyte Insurance Works (IW) για λειτουργίες back-office και MS Office.



Γνώση Διαδικασιών: Απαραίτητη η βαθιά γνώση και εφαρμογή της μεθοδολογίας «Τυπώνω – Πληρώνω».



Γλωσσικές Δεξιότητες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).



Προσωπικά Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα τήρησης προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα εργασίας.



💼 Τι Προσφέρεται



Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.



Σύγχρονο, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στον Πειραιά.



Προοπτικές εξέλιξης στον χώρο της εταιρικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.