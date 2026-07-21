H Interlife επενδύει διαχρονικά στην εκπαίδευση

Η πορεία μου στην INTERLIFE ξεκίνησε… το 2013, σε μια περίοδο όπου η αγορά απαιτούσε προσαρμοστικότητα, σαφή στρατηγική και ισχυρές βάσεις. Από την αρχή, η εξέλιξή μου συνδέθηκε άμεσα με το οργανωμένο πλαίσιο και τη φιλοσοφία της Εταιρείας, που δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου συνεργατών.
Στην INTERLIFE, η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται ως απλή αύξηση μεγεθών, αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής επένδυσης στις σχέσεις εμπιστοσύνης, στη συνεχή υποστήριξη των συνεργατών και στην ενίσχυση της γνώσης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, διαμορφώθηκε μια δυναμική ομάδα με επαγγελματισμό, συνέπεια και κοινό προσανατολισμό.
Οι προκλήσεις της αγοράς αποτέλεσαν ευκαιρία ενίσχυσης της θέσης της Εταιρείας και βελτίωσης των διαδικασιών μας. Σήμερα, η INTERLIFE συνεχίζει με σταθερή στρατηγική, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας για το δίκτυό της και στη διατήρηση μιας ποιοτικής και ισορροπημένης παραγωγής.
Στο πεδίο της Διεύθυνσης Πωλήσεων, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά... δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά εντάσσονται σε ένα σαφώς καθορισμένο εταιρικό πλαίσιο. Στην INTERLIFE, η στρατηγική σκέψη και ο σχεδιασμός πωλήσεων ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους της Εταιρείας και τις απαιτήσεις της αγοράς.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη ηγετικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του δικτύου διαμεσολαβητών, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της INTERLIFE.
Παράλληλα, η συστηματική ανάλυση δεδομένων και η αξιολόγηση των Δεικτών Απόδοσης (KPIs) αποτελούν δομικά στοιχεία της λειτουργίας μας, επιτρέποντας τεκμηριωμένες αποφάσεις και συνεχή βελτίωση. Η οργανωμένη αυτή προσέγγιση διασφαλίζει τη συνέπεια και τη σταθερή επίτευξη των εταιρικών στόχων.
Σε μία ανδροκρατούμενη αγορά εργασίας, η ανέλιξη επαγγελματικά των γυναικών σε υψηλές θέσεις... αποτελεί πλέον ζήτημα ουσίας και όχι θεωρίας. Στην INTERLIFE, η αξιοκρατία εφαρμόζεται στην πράξη. Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του ανθρώπινου δυναμικού, συμμετέχουν ενεργά σε θέσεις ευθύνης και εκπροσωπούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Εταιρείας να επενδύει στην ισότητα και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επαγγελματική εξέλιξη δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την απόδοση, τη συνέπεια και την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης — στοιχεία που αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας της INTERLI
Ο ασφαλιστικός κλάδος... λειτουργεί υπό αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, όπως αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και του Solvency II, γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση κρίσιμο παράγοντα. Για μια εταιρεία όπως η INTERLIFE, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η απαίτηση για υψηλό επίπεδο γνώσης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τα στελέχη καλούνται να κατανοούν σύνθετα αντικείμενα, όπως επενδυτικά χαρτοφυλάκια, τεχνικές προβλέψεις και αντασφαλιστικά σχήματα, ενώ παράλληλα να λειτουργούν σε περιβάλλον συνεχούς μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας επενδύει διαχρονικά στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών.
To άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ασφαλιστικό Marketing" τεύχος Μαίου 2026
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