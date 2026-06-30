Ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Υποχρεωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη και οδήγηση από 17 ετών προβλέπει για τα ηλεκτρικά πατίνια σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εφόσον ο νόμος ψηφιστεί έρχονται σημαντικές αλλαγές στα λεγόμενα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα - ΕΠΗΟ, δηλαδή τα οχήματα μικροκινητικότητας που κινούνται με ηλεκτροκινητήρα και δεν ανήκουν στις κατηγορίες μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών, όπως ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), ηλεκτρικά rollers, ηλεκτρικά skateboards κ.α.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια και γενικά τα ΕΠΗΟ, την οποία ο οδηγός θα πρέπει να φέρει μαζί του αποδεικτικό ασφάλισης. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημιές, με ελάχιστο όριο 50.000 ευρώ ετησίως, προσωπική κάλυψη του οδηγού για θάνατο ή μόνιμη αναπηρία, με ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ ανά περιστατικό και ανά έτος. Το πρόστιμο θα είναι 250 ευρώ για κυκλοφορία χωρίς την υποχρεωτική ασφάλιση.

Από 17 ετών οι οδηγοί

Ταυτόχρονα στο εν λόγω νομοσχέδιο απαγορεύεται η οδήγηση από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Προβλέπεται υποχρεωτική χρήση κράνους. Θα ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες για το πού επιτρέπεται να κινούνται τα πατίνια και αυξημένα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και ακινητοποίηση ή κατάσχεση του πατινιού όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.