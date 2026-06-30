Αναπτύσσεται το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με το βλέμμα στραμμένο στην ουσιαστική ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στο αγαθό της περίθαλψης, πραγματοποιήθηκετην προηγούμενη εβδομάδα, η ενημερωτική ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Η εκδήλωση επιβεβαίωσε στην πράξη τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιακής υγείας στην ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και συγκέντρωσε ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, της επιστημονικής κοινότητας και των τεχνολογικών αναδόχων.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα. Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη, εκπρόσωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., καθώς και της ένωσης εταιρειών NOVA – SPACE, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης, Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Κούπκας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η απτή, καθημερινή πρόοδος του έργου στην 3η, 4η και 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Εκεί, δηλαδή, που χτυπά η καρδιά της περιφέρειας, αναπτύσσονται συνολικά 121 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Ασθενούς, 12 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Συμβούλου και 1.100 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία· μεταφράζονται σε άμεση, ποιοτική ιατρική φροντίδα για τον παππού, τη γιαγιά, τη νέα μητέρα και τον εργαζόμενο στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας μας.

Με το ΕΔΙΤ βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των άσκοπων και κοστοβόρων μετακινήσεων των ασθενών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αποσυμφορούμε τα δημόσια νοσοκομεία μας και δίνουμε νέα πνοή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, τηλεψυχιατρικής, τηλεπαρακολούθησης και η διαρκής τηλεκπαίδευση του υγειονομικού μας προσωπικού αποτελούν τους πυλώνες μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας με σύμμαχο την τεχνολογία αιχμής.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής δεν σταματά εδώ· επεκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια με 305 νέους Σταθμούς Ιατρού-Ασθενούς, 35 Σταθμούς Ιατρού-Συμβούλου, 3.000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης, 5 Εκπαιδευτικά Κέντρα και 3 Κέντρα Επιχειρησιακής Λειτουργίας, οικοδομώντας ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και ψηφιακό οικοσύστημα υγείας με μοναδικό επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη.

Πρόκειται για έργο το οποίο υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., με τη στρατηγική χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάδοχο την ένωση εταιρειών NOVA – SPACE HELLAS.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα. Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη, δήλωσε: «Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται σήμερα στον χώρο της υγείας. Ενισχύει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αναβαθμίζει τις δυνατότητες των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διασφαλίζει ότι η εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε τοπική κοινωνία.