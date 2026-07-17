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ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του αποκλειστικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Executive Sales Insurance Program" για την Allianz

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/7/2026
Athinaiki
ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του 5ου κύκλου του επαγγελματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Executive Sales Insurance Program", το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και απευθύνεται αποκλειστικά στους συνεργάτες της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς στις 3 Ιουλίου, στο Εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Ε.Κ.Π.Α., παρουσία στελεχών της εταιρίας, μελών του διδακτικού προσωπικού και των αποφοίτων του προγράμματος.

Στον φετινό κύκλο, 17 σπουδαστές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρωτοποριακό πρόγραμμα, από το οποίο απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που εφαρμόζονται στον ασφαλιστικό κλάδο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της ασφαλιστικής εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση και πρακτική εμπειρία μέσα από τη διδασκαλία καταξιωμένων πανεπιστημιακών και έμπειρων στελεχών. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της τελετής, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τους πιστοποιημένους τίτλους σπουδών τους και παρουσίασαν τις διπλωματικές εργασίες που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αναδεικνύοντας σημαντικά θέματα, εξάγοντας συμπεράσματα και καταθέτοντας προτάσεις για την εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Το Ε.Κ.Π.Α. εκπροσώπησε ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, κ. Νικόλαος Μυλωνάς. Εκ μέρους της Allianz παρευρέθηκαν ο κ. Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, Deputy CCO & Sales Network Manager, καθώς και ο κ. Μάριος Σκορδής, Sales Training Supervisor.

Ο κ. Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, Deputy CCO & Sales Network Manager της Allianz, δήλωσε: «Στην Allianz, η διαρκής ανάπτυξη των συνεργατών μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευσή τους, προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα που συνδυάζουν ακαδημαϊκή κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στην ασφαλιστική αγορά συνολικά».

Από την πλευρά του, ο κ. Μάριος Σκορδής, Sales Training Supervisor της Allianz, ανέφερε:

«Η εκπαίδευση και η γνώση, για να είναι παραγωγικές, πρέπει να είναι συνεχείς. Σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται αδιάκοπα, η διαρκής εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική ανάπτυξη, την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το "Executive Sales Insurance Program", οι συνεργάτες μας αποκτούν πολύτιμα εφόδια που τους βοηθούν να εξελίσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Πιστεύουμε ότι η παροχή μηχανισμών ανάπτυξης των ανθρώπων είναι η πιο ουσιαστική κίνηση που μπορεί να κάνει ένας οργανισμός, καθώς δημιουργεί αξία με διάρκεια για όλους».

Η Allianz συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών της, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

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