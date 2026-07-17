ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του 5ου κύκλου του επαγγελματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Executive Sales Insurance Program", το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και απευθύνεται αποκλειστικά στους συνεργάτες της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς στις 3 Ιουλίου, στο Εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Ε.Κ.Π.Α., παρουσία στελεχών της εταιρίας, μελών του διδακτικού προσωπικού και των αποφοίτων του προγράμματος.

Στον φετινό κύκλο, 17 σπουδαστές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρωτοποριακό πρόγραμμα, από το οποίο απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που εφαρμόζονται στον ασφαλιστικό κλάδο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της ασφαλιστικής εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση και πρακτική εμπειρία μέσα από τη διδασκαλία καταξιωμένων πανεπιστημιακών και έμπειρων στελεχών. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της τελετής, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τους πιστοποιημένους τίτλους σπουδών τους και παρουσίασαν τις διπλωματικές εργασίες που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αναδεικνύοντας σημαντικά θέματα, εξάγοντας συμπεράσματα και καταθέτοντας προτάσεις για την εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Το Ε.Κ.Π.Α. εκπροσώπησε ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος και Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, κ. Νικόλαος Μυλωνάς. Εκ μέρους της Allianz παρευρέθηκαν ο κ. Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, Deputy CCO & Sales Network Manager, καθώς και ο κ. Μάριος Σκορδής, Sales Training Supervisor.