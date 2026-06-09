Αύξηση στα τροχαία με οχήματα που έχουν ξένες πινακίδες

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, ο φορέας που διαχειρίζεται υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα, δημοσιεύει τα στατιστικά για την εξέλιξη των καταγεγραμμένων ατυχημάτων του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αύξηση καταγράφηκε το 2025 στα ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα με εμπλεκόμενα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε και στα ατυχήματα που σημειώθηκαν στο εξωτερικό με εμπλεκόμενα οχήματα με ελληνικές πινακίδες.

Σταθερά πρώτη η Βουλγαρία στα ατυχήματα εντός Ελλάδος

Συγκεκριμένα, τα καταγεγραμμένα ατυχήματα που σημειώθηκαν εντός Ελλάδος από οχήματα με ξένες πινακίδες ανήλθαν το 2025 σε 4.831, έναντι 4.781 το 2024, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,0%.

Στην πρώτη θέση παρέμειναν τα ατυχήματα από οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ανήλθαν σε 1.297 και αντιστοιχούν περίπου στο 26,8% του συνόλου. Ακολούθησαν τα ατυχήματα από οχήματα με γερμανικές πινακίδες, με 652 περιστατικά και ποσοστό 13,5%, καθώς και τα ατυχήματα από οχήματα με ρουμανικές πινακίδες, με 478 περιστατικά και ποσοστό 9,9%.

Σχεδόν τα μισά ατυχήματα συγκεντρώνονται σε τρεις χώρες προέλευσης

Συνολικά, οι τρεις πρώτες χώρες προέλευσης συγκέντρωσαν περίπου το ήμισυ των καταγεγραμμένων ατυχημάτων εντός Ελλάδος. Αξιοσημείωτη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, στα ατυχήματα από οχήματα με πινακίδες Αλβανίας, Ρουμανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Ουκρανίας.

Άνοδος 15,7% στα ατυχήματα του εξωτερικού με ελληνικές πινακίδες