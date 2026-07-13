Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035: Η αναγκαία μεταρρύθμιση

Την επόμενη δεκαετία, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα δεν θα είναι δημοσιονομική. Θα είναι δημογραφική. Μέχρι το 2035, η χώρα θα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και τα χρόνια νοσήματα επεκτείνονται. Η καρδιαγγειακή νόσος, ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις και οι ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας θα ασκήσουν πρωτοφανείς πιέσεις στο σύστημα υγείας.

Το ερώτημα δεν είναι εάν το σύστημα θα πιεστεί. Το ερώτημα είναι αν θα προετοιμαστούμε εγκαίρως.

Η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τις ετήσιες δαπάνες, τις ελλείψεις προσωπικού ή τις κατά καιρούς κρίσεις των νοσοκομείων. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Όμως δεν αρκούν. Η χώρα χρειάζεται κάτι βαθύτερο: ένα Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035.

Ένα σχέδιο που θα υπερβαίνει τις κυβερνητικές θητείες και τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίζει την υγεία ως στρατηγική επένδυση για την κοινωνία και την οικονομία.

Η υγεία δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Είναι παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Το κόστος της αδράνειας

Συχνά συζητούμε για το κόστος των μεταρρυθμίσεων. Πολύ λιγότερο συζητούμε για το κόστος της αδράνειας.

Κάθε καθυστερημένη διάγνωση, κάθε ανεπαρκής πρόληψη, κάθε χαμένη εργατοώρα λόγω ασθένειας και κάθε νέος επιστήμονας που επιλέγει να εργαστεί στο εξωτερικό παράγουν οικονομικό και κοινωνικό κόστος που δεν αποτυπώνεται εύκολα στους προϋπολογισμούς.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας χιλιάδες νέοι γιατροί αναζήτησαν επαγγελματικές προοπτικές στο εξωτερικό. Το φαινόμενο του brain drain δεν αφορά μόνο την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού. Αφορά την απώλεια επένδυσης, γνώσης, καινοτομίας και αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Η χώρα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια να παρακολουθεί τη διεθνή αγορά να αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιό της.

Η ανάσχεση αυτού του φαινομένου προϋποθέτει καλύτερες αμοιβές, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ερευνητικές ευκαιρίες και ένα οικοσύστημα υγείας που θα επιβραβεύει την αριστεία και την καινοτομία.

Η υγεία ως τομέας εθνικής ανάπτυξης

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την υγεία κυρίως ως δημοσιονομική δαπάνη. Πρόκειται για μια ξεπερασμένη αντίληψη.

Σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, ο τομέας της υγείας λειτουργεί ως πυλώνας ανάπτυξης. Προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, παράγει τεχνογνωσία και ενισχύει την εξωστρέφεια.

Η χώρα μας διαθέτει όλα τα συστατικά για να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο υπηρεσιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, σύγχρονες ιδιωτικές υποδομές, ισχυρή γεωγραφική θέση και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προϊόν.

Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εθνικές ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας.

Από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την αποκατάσταση έως την ορθοπεδική χειρουργική, την οφθαλμολογία, την αιμοκάθαρση και τις υπηρεσίες ευεξίας, η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που παραμένουν υποαξιοποιημένα.

Η διεθνής αγορά ιατρικού τουρισμού αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η χώρα οφείλει να αποκτήσει εθνική στρατηγική, διεθνή πιστοποίηση υπηρεσιών, συντονισμένη προβολή και κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Οι συμπράξεις που χρειάζεται το σύστημα

Η συζήτηση για τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να περάσει σε νέα φάση.

Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος διαχειρίζεται ένα μηχάνημα, ένα κτίριο ή μια υπηρεσία. Ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Αυτό ακριβώς υπηρετούν οι σύγχρονες Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αποτελούν εργαλείο αξιοποίησης πόρων και επιτάχυνσης επενδύσεων.