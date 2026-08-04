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Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης συμπληρώνει 40 χρόνια

Ανανεώνει την εταιρική του ταυτότητα και παρουσιάζει νέο λογότυπο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|4/8/2026
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Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης συμπληρώνει 40 χρόνια

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης σύντομα συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έχει συμβάλει στην εξυπηρέτηση και αποζημίωση χιλιάδων πολιτών που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα.

Συνεχίζοντας με συνέπεια να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο, το Γραφείο εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σταδιακά στην ανανέωση της εταιρικής του ταυτότητας και παρουσιάζει το νέο του λογότυπο.

Το νέο λογότυπο αποτελεί συνέχεια της μέχρι σήμερα ιστορίας και ταυτότητας του Γραφείου, διατηρώντας το χαρακτηριστικό στοιχείο του αυτοκινήτου και τη σύνδεσή του με την οδική κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, αποδίδει τον θεσμικό του χαρακτήρα με πιο σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και φιλική αισθητική. Το γαλάζιο χρώμα συμβολίζει τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ασφάλειας, ενώ το κίτρινο προσδίδει ορατότητα, ενέργεια και δυναμισμό, παραπέμποντας παράλληλα σε στοιχεία της οδικής κυκλοφορίας και σήμανσης.

Η νέα εταιρική ταυτότητα εφαρμόζεται ήδη στη σελίδα του Γραφείου στο LinkedIn, όπου δημοσιεύεται ενημερωτικό περιεχόμενο για το έργο, τον ρόλο και τη λειτουργία του. Σας καλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα και να παρακολουθήσετε τις σχετικές αναρτήσεις.

Το νέο λογότυπο θα ενσωματώνεται σταδιακά σε όλα τα σημεία επικοινωνίας του Γραφείου, όπως η επίσημη αλληλογραφία, τα έντυπα και η ιστοσελίδα του, η οποία επίσης πρόκειται σύντομα να ανανεωθεί.

#Linkedin#Αποζημίωση#Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
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