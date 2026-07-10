Έξι κορυφαίες διακρίσεις για την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής της για τις φυσικές καταστροφές στα φετινά Marketing Achievement Awards 2026, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία.Η διάκριση αφορά την ολοκληρωμένη πρωτοβουλία «Μπροστά στις Φυσικές Καταστροφές, Αλλάζουμε το Κλίμα Μέσα μας», η οποία ανέδειξε με επιτυχία τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της ασφάλισης απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας επιβεβαιώθηκαν με την απονομή τριών Gold βραβείων στις κατηγορίες Best Marketing Achievement in Banking & Insurance, Best Performance Marketing Strategy και Best Social Media Marketing Strategy. Παράλληλα, η πρωτοβουλία απέσπασε και τρία Silver βραβεία στις κατηγορίες Best Marketing Strategy for Brand Building, Best Use of Branded Content και Best Marketing Strategy for Lead Generation, επισφραγίζοντας τη συνολική επιτυχία και τον πολυδιάστατο αντίκτυπό της.

Η πρωτοβουλία «Μπροστά στις Φυσικές Καταστροφές, Αλλάζουμε το Κλίμα Μέσα μας» σχεδιάστηκε με αφορμή το έντονο ασφαλιστικό κενό και τη χαμηλή ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους που συνδέονται με τα ακραία φυσικά φαινόμενα και υλοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το NATCAT Hub, μια πρωτότυπη ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στην ενημέρωση και την πρόληψη, η οποία ταυτόχρονα παρουσίαζε στους χρήστες κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις για την προστασία της περιουσίας τους. Παράλληλα, η επικοινωνία πλαισιώθηκε από μια πολυκαναλική καμπάνια με πρωταγωνιστές τέσσερις animated χαρακτήρες, οι οποίοι προσέγγισαν το κοινό με τρόπο άμεσο, προσιτό και κατανοητό, μεταφέροντας σημαντικά μηνύματα γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία, χωρίς να καλλιεργούν φόβο.

Με αφορμή τις διακρίσεις η Χρυσούλα Αθανασοπούλου, Διευθύντρια Marketing της Εθνικής Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική και επιβεβαιώνουν τον αντίκτυπο πρωτοβουλιών που φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα ουσιαστικής σημασίας για την κοινωνία. Μέσα από την καμπάνια ανοίξαμε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι στους σύγχρονους φυσικούς κινδύνους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Γιατί, αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κλίμα γύρω μας, μπορούμε σίγουρα να ξεκινήσουμε αλλάζοντας το κλίμα μέσα μας».