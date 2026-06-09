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NATCAT SUMMIT

H οικονομία των φυσικών καταστροφών

Γ. Κωνσταντέλλος, Α. Αϊλαμάκης, Lucia Bevere και Κ. Καρτάλης Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος θα μιλήσουν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/6/2026
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H οικονομία των φυσικών καταστροφών

Πώς τα δεδομένα, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και οι σύγχρονες μέθοδοι χαρτογράφησης κινδύνων μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό ευπαθειών, στη βελτίωση της ετοιμότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας από φυσικές καταστροφές σε ολόκληρη την Ελλάδα; Αυτό θα συζητήσουν οι κ.κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Απόστολος Αϊλαμάκης Γενικός Διευθυντής, Chief Strategy & Transformation Officer, Εθνική Ασφαλιστική, Lucia Bevere Senior Catastrophe Data Analyst & Vice President, Swiss Re Institute και Κωνσταντίνος Καρτάλης Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο συνέδριο NatCat που διοργανώνει το Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media, στις 10 Ιουνίου στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.

Η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές και τους θεσμούς, αλλά και από την ενημέρωση των πολιτών, τη συμπεριφορά της κοινωνίας και τη βαθύτερη κατανόηση του πού και με ποιον τρόπο εκδηλώνονται οι φυσικές καταστροφές.

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Δείτε εδώ την agenda του συνεδρίου

Το NatCat Summit φέρνει και πάλι κοντά decision makers από τους κλάδους της Τεχνολογίας, της Ενέργειας, των Κατασκευών, του Real Estate, της Ασφάλισης, της Ναυτιλίας και των Χρηματοοικονομικών, για μία κρίσιμη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση κρίσεων.


#Εθνική Ασφαλιστική#Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών#Γρηγόρης#Κλιματική Αλλαγή#Κπισν#Πανεπιστήμιο Αθηνών#Morax Media#Swiss Re#Ασφαλιστική#Ερευνα#Φυσικές Καταστροφές
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7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΕΤΕΑ

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