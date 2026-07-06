Δήμητρα Λύχρου – Ειδική Σύμβουλος ΕΑΔΕ, Μέλος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων BIPAR

Σε μια εποχή όπου η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά καλείται να διαχειριστεί πρωτόγνωρες προκλήσεις, οι εργασίες της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του BIPAR στο Δουβλίνο επιβεβαίωσαν μια πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε: η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Οι αλλαγές δεν προέρχονται μόνο από τις τεχνολογικές εξελίξεις ή από τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Προέρχονται κυρίως από τη μεταβολή των ίδιων των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία. Οι φυσικές καταστροφές, οι κυβερνοκίνδυνοι, οι δημογραφικές εξελίξεις και η ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα μεταβάλλουν σταδιακά τον ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μήνυμα που εκπέμπεται από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική κοινότητα είναι σαφές: ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής όχι μόνο παραμένει αναγκαίος, αλλά καλείται να αναλάβει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο ως σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων, συνοδοιπόρος του πολίτη και αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων.

Από την υπερρύθμιση στην απλούστευση

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπεράσματα που αναδείχθηκαν στις συζητήσεις αφορά την ανάγκη εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου.

Τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια διαρκή αύξηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης. Νέες διαδικασίες, περισσότερα έντυπα, αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης και συνεχείς κανονιστικές προσαρμογές επιβάρυναν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμεσολάβησης, χωρίς πάντοτε να προσθέτουν αντίστοιχη αξία για τον καταναλωτή. Θέμα που και η ΕΑΔΕ με την ενεργό συμμετοχή της έχει επανειλημμένα επισημάνει.

Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται η ανάγκη για ένα πιο λειτουργικό και αναλογικό πλαίσιο. Η συζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά από την παραγωγή νέων κανόνων προς τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης και τη μείωση των διοικητικών βαρών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενδιαφέρει άμεσα και την ελληνική διαμεσολάβηση. Ο χρόνος που αφιερώνει ο επαγγελματίας πρέπει να επενδύεται κυρίως στην ανάλυση των αναγκών του πελάτη, στη σωστή συμβουλή και στην εξυπηρέτηση μετά τη σύναψη της ασφάλισης, όχι στην αναπαραγωγή γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η προστασία του καταναλωτή παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Όμως η αποτελεσματική προστασία δεν επιτυγχάνεται με περισσότερη γραφειοκρατία, επιτυγχάνεται με καλύτερους επαγγελματίες, υψηλή κατάρτιση, διαφάνεια και υπεύθυνη συμβουλευτική.

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν την ασφαλιστική πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, και ιδιαίτερα η χώρα μας, βιώνει ολοένα συχνότερα τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων.

Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί και έντονα καιρικά φαινόμενα υπενθυμίζουν ότι η διαχείριση των φυσικών κινδύνων δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό ζήτημα, αλλά μια καθημερινή πρόκληση για την οικονομία και την κοινωνία.

Το λεγόμενο protection gap, δηλαδή το χάσμα μεταξύ των πραγματικών ζημιών και εκείνων που καλύπτονται ασφαλιστικά, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η αντιμετώπιση αυτού του κενού δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά ούτε στο κράτος ούτε στην ιδιωτική αγορά. Απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, και, κυρίως, ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών.

Σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι εκείνος που γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, μπορεί να εξηγήσει τους κινδύνους, να προτείνει κατάλληλες λύσεις και να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα.

Το μεγάλο στοίχημα της νέας γενιάς

Αν υπάρχει ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τέθηκε με ανησυχία απο όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες, αυτό είναι η ανανέωση του επαγγέλματος. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αυξάνεται. Σε πολλές χώρες οι οικογενειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν διαδόχους, ενώ οι νέοι επαγγελματίες δεν επιλέγουν εύκολα τον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ηλικιακή ανανέωση. Αφορά τη συνολική εικόνα του επαγγέλματος.