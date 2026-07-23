Η Kaspersky προειδοποιεί ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα αδρανή domains (parked domains) για να συλλέγουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από ανυποψίαστους χρήστες. Οι παραπλανητικοί αυτοί ιστότοποι συχνά εμφανίζονται ως σελίδες σφάλματος ή ως κενές σελίδες γεμάτες διαφημίσεις, εκθέτοντας καθημερινά τους χρήστες σε κινδύνους που απειλούν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Ένα αδρανές domain είναι ουσιαστικά μια καταχωρημένη διαδικτυακή διεύθυνση που δεν φιλοξενεί ακόμη έναν ενεργό ιστότοπο. Με μια πρώτη ματιά, αυτές οι σελίδες φαίνονται ακίνδυνες. Μπορεί να εμφανίζουν μόνο μια κενή οθόνη, ένα μήνυμα με την ένδειξη «Coming soon» ή μια ειδοποίηση που γράφει «Domain for sale». Ωστόσο, στην πραγματικότητα, τέτοιοι ιστότοποι μπορούν να εκτελούν κρυφά κακόβουλα scripts. Ακόμη και η απλή επίσκεψη σε έναν τέτοιο ιστότοπο μπορεί, χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί, να οδηγήσει στη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP, η τοποθεσία, οι πληροφορίες User-Agent (ένα τμήμα κειμένου που αποστέλλει ο browser ή μια εφαρμογή στους ιστότοπους και λειτουργεί ως ψηφιακό αναγνωριστικό) και τα αναγνωριστικά cookies.

Οι απατεώνες μπορούν ακόμη να συλλέξουν μοναδικά αποτυπώματα του browser, όπως Canvas,WebGL ή Audio fingerprinting. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές των παραδοσιακών cookies για την αναγνώριση ενός χρήστη σε όλο το διαδίκτυο και την παρακολούθηση της συσκευής του, καθώς βασίζονται στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο το υλικό του υπολογιστή δημιουργεί εικόνες και ήχους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να διοχετευθούν σε διαφημιστικά δίκτυα, επιτρέποντας τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ χρηστών για στοχευμένη διαφήμιση, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Πέρα από τη συλλογή δεδομένων χωρίς τη γνώση των χρηστών, τα αδρανή domains μπορεί να αποτελούν άμεσες απειλές για την ασφάλεια μέσω κακόβουλων ανακατευθύνσεων και τεχνικών «typosquatting». Το typosquatting είναι μια μέθοδος κατά την οποία ο χρήστης καταλήγει σε domains που διαφέρουν ελάχιστα από δημοφιλείς επωνυμίες, συνήθως κατά ένα ή δύο γράμματα. Οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να ενσωματώσουν scripts που ανακατευθύνουν αυτόματα τους επισκέπτες σε ψεύτικες πλατφόρμες, περιεχόμενο για ενηλίκους ή διαδικτυακά καζίνο. Οι επιθέσεις typosquatting ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, καθώς ένα απλό τυπογραφικό λάθος κατά την πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη σε κακόβουλο ή phishing ιστότοπο.

Εκεί, οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να υποκλέψουν στοιχεία σύνδεσης και οικονομικά δεδομένα ή να μολύνουν τη συσκευή με κακόβουλο λογισμικό, χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί, μέσω επιθέσεων drive-by download (κακόβουλα αρχεία ή λογισμικό που μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στη συσκευή, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη).

«Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν ότι μια κενή ιστοσελίδα είναι εντελώς ακίνδυνη. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η πεποίθηση αποτελεί μια επικίνδυνη παρανόηση. Μια λευκή σελίδα ή ένα τυπικό μήνυμα "Domain for Sale" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα της συσκευής σας, διοχετεύοντας δεδομένα σε διαφημιστικά δίκτυα χωρίς να το γνωρίζετε. Πέρα από τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με τα αδρανή domains, οι χρήστες ενδέχεται να οδηγηθούν και σε ιστοσελίδες phishing ή διανομής κακόβουλου λογισμικού. Η επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα, αλλά και την ασφάλεια της πρόσβασής σας σε εταιρικά συστήματα», σχολιάζει ειδικός της Kaspersky.