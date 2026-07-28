Η Λογοτεχνία ως μια μεγάλη Πύλη Ελευθερίας

Από ανάρτηση του Γιάννη Ρούντου στον λογαριασμό του (LinkedIn), αναφορικά με τον χαρακτήρα της Λογοτεχνίας -που συνήθως την ξαναπιάνουμε στα χέρια μας στις καλοκαιρινές διακοπές- είναι η συνοπτική άποψη που ακολουθεί. Συνοδεύεται και από το βίντεο μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης μεταξύ λατίνων συγγραφέων-λογοτεχνών.

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«Ποια είναι η σχέση της Λογοτεχνίας με την Ελευθερία; Το ερώτημα απαντάται μόνον από τη βιωματική εμπειρία και βρίσκει έδαφος όχι μόνον στους “δράστες” λογοτέχνες και σε όσα συνθέτουν το γεγονός του δικού τους δημιουργικού κόσμου, δηλαδή της λογοτεχνικής αναζήτησης, έκφρασης και της κριτικής σκέψης με ίδιον λόγο, αλλά άπτεται και της φιλαναγνωσίας όσων τρέφονται από τη Λογοτεχνία εισαγόμενοι στα απέραντα τοπία της.

Η ανακάλυψη της ελευθερίας έγκειται σε μια εξ αποκαλύψεως σύνθεση του λογοτεχνικού λόγου με αναβάπτιση των γλωσσικών σημείων (σημαινόντων). Προφανώς, δεν είναι η θεματική μοναδικότητα (άλλωστε δεν υπάρχει τέτοια, το οποιοδήποτε αφήγημα είναι παράγωγο ενός λιγότερο ή περισσότερο γνωστού/οικείου κόσμου), αλλά η ιδιαίτερη δυναμική της γλωσσικής δομικής: σχάσεις - συζεύξεις - εκρηκτικότητα πρωτόγνωρων νοημάτων ή/και αισθημάτων μέσω της ποιητικής (της μαστορικής) του λόγου στη σύνθεση.

Η “σχεσιακή πυκνότητα” είναι που απογειώνει το θέμα πέρα από το όριο του συμβατικού λόγου. Στη λογοτεχνία, για να το διατυπώσω πιο κατανοητά, η Γλώσσα ξαναβρίσκει τη χαμένη παρθενία της με την αρετή της τέχνης και όχι της γλωσσικής αφέλειας. Διότι η Γλώσσα ως ένας μηχανισμός θαυμαστός ακόρεστων ιδιοτήτων, σε τελευταία ανάλυση, μπορεί να δώσει τη χαρά αυτής ανακάλυψης - κι αυτό συνιστά την ελευθερία: η ανακάλυψη.

Το 18ο Φεστιβάλ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΛΕΑ-Διαπολιτισμική Ανάπτυξη, με τη σύμπραξη πρεσβειών της Λατινικής Αμερικής και του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, ανέδειξε αυτόν τον οραματικό δρόμο που ανοίγει η Λογοτεχνία, τον περασμένο Ιούνιο.