18 Ιουνίου: 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26 επιστρέφει δυναμικά, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 50 κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα φέρουν στο φως τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Επαγγελματικής Ασφάλισης αναπτύσσοντας μια πλούσια θεματολογία.

Η Νίκη Κεραμέως, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα συμμετάσχει ως Κεντρική Ομιλήτρια στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Με την παρουσία της θα συμβάλει στον διάλογο για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης, των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και των αναπτυξιακών προοπτικών του θεσμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των 7 δυναμικών panels και των 2 διαδραστικών fireside chats του Συνεδρίου, οι ομιλητές θα καταθέσουν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις».

Μέσω τοποθετήσεων και υψηλού επιπέδου παρεμβάσεων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Συνέδριο συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, θεσμικούς παράγοντες, υψηλόβαθμα στελέχη εποπτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και διακεκριμένους εκπροσώπους της αγοράς, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης.

Οι ομιλητές που διαμορφώνουν την ατζέντα του Συνεδρίου:

• Νίκη Κεραμέως, Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup

• Petra Hielkema, Chairperson, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

• Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

• Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

• Βασιλική Λαζαράκου, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Συμβουλίου Eποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών(ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και Πρόεδρος του Δικτύου Διαφορετικότητας (Diversity Network) του IOSCO, Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

• Γιώργος Θεοχαρίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

• Μιχαήλ Φέκκας, Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

• Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.)

• Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurolife FFH Ασφαλιστική

• Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

• Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος, U.S. Greece Trade & Investment Council, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, FORESIGHT

• Simone Miotto, Executive Director, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG)

• Ευάγγελος Ι. Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Profile Software

• Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Αναστασία Αναστασοπούλου, Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων, Country HR Lead, Accenture Greece, Γενική Γραμματέας, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, Accenture

• Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

• Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Μάριος Γεωργιάδης, Διευθυντής Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής, Τράπεζα Κύπρου

• Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής Ομίλου Global Money Managers Ltd, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA

• Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Βύρων Κανέλης, Διευθυντής Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Εντολής (DAM), ΕθνικήAsset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

• Ιωάννης Καντώρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος,Όμιλος Interamerican