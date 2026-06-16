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NAK Insurance Brokers: Η Μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων  

Η NAK Insurance Brokers αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία στον χώρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων, με ασφάλιστρα υπό διαχείριση που προσεγγίζουν τα €40 εκατ. Το άρθρο παρουσιάζει τη 91χρονη πορεία της εταιρείας, τη στρατηγική της θέση στην ελληνική αγορά insurance risk management, καθώς και τη σημασία της εξαγοράς της από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings και των νέων προοπτικών που δημιουργούνται μέσα από το υπό διαμόρφωση οικοσύστημα της CREDIA Bank.

Νίκος ΜωράκηςΝίκος Μωράκης|16/6/2026
Sofos Insurance
NAK Insurance Brokers: Η Μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων  

Σε μια εποχή όπου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, η παρουσία μιας αμιγώς ελληνικής εταιρείας στην κορυφή των Μεσιτών Ασφαλίσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

γράφει: Νίκος Μωράκης

Με  ασφάλιστρα under management, που αγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ - σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ICAP CRIF & της MORAX MEDIA η NAK Insurance Brokers αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία στο χωρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν προέκυψε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας 91 ετών, στη διάρκεια της οποίας η εταιρεία κατάφερε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, επενδύοντας στη γνώση, την εξειδίκευση και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των πελατών της.

Η επιτυχία της NAK Insurance Brokers αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο όπου τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν μεγάλοι διεθνείς ασφαλιστικοί μεσίτες και πολυεθνικά δίκτυα. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία απέδειξε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τους διεθνείς παίκτες, αλλά και να διαμορφώσει τα δικά της πρότυπα αριστείας.

Η βαθιά γνώση της ελληνικής οικονομίας, η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχειρηματικού κλάδου και η ικανότητα σχεδιασμού σύνθετων ασφαλιστικών προγραμμάτων έχουν καταστήσει τη NAK Insurance Brokers στρατηγικό σύμβουλο για εκατοντάδες επιχειρήσεις. Στον σημερινό κόσμο των αυξανόμενων κινδύνων – από τις φυσικές καταστροφές και τις κυβερνοαπειλές έως τις γεωπολιτικές αναταράξεις – η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η εξαγορά της NAK Insurance Brokers από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings. Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συναλλαγή. Αντιθέτως, αναδεικνύει την αξία που έχει δημιουργήσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που ανοίγονται μπροστά της. Η ένταξή της σε έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, διεύρυνση δραστηριοτήτων και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η επόμενη ημέρα που διαμορφώνεται μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της ΕΥΡΩΠΗ Holdings από την CREDIA Bank. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό οικοσύστημα, στο οποίο τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την παρουσία και τη δυναμική όλων των εταιρειών του ομίλου. Για τη NAK Insurance Brokers, η νέα αυτή πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει καταλύτη περαιτέρω ανάπτυξης, προσφέροντας πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες και ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά.

Η ιστορία της NAK Insurance Brokers είναι, τελικά, μια ιστορία συνέπειας, επαγγελματισμού και διαρκούς προσαρμογής στις απαιτήσεις των καιρών. Είναι η απόδειξη ότι η ελληνική τεχνογνωσία εξακολουθεί να παράγει πρωταγωνιστές και ότι η μακροχρόνια επιτυχία δεν χτίζεται μόνο με αριθμούς, αλλά κυρίως με σχέσεις εμπιστοσύνης, εξειδίκευση και στρατηγικό όραμα.

Καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 91 χρόνια παρουσίας, δεν γιορτάζει απλώς μια μακρά διαδρομή. Επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής αγοράς insurance risk management και ένας αξιόπιστος συνοδοιπόρος για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύσσονται με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο και απαιτητικό.

 

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