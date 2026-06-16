Σε μια εποχή όπου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, η παρουσία μιας αμιγώς ελληνικής εταιρείας στην κορυφή των Μεσιτών Ασφαλίσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

γράφει: Νίκος Μωράκης

Με ασφάλιστρα under management, που αγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ - σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ICAP CRIF & της MORAX MEDIA η NAK Insurance Brokers αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία στο χωρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν προέκυψε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας 91 ετών, στη διάρκεια της οποίας η εταιρεία κατάφερε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, επενδύοντας στη γνώση, την εξειδίκευση και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των πελατών της.

Η επιτυχία της NAK Insurance Brokers αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο όπου τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν μεγάλοι διεθνείς ασφαλιστικοί μεσίτες και πολυεθνικά δίκτυα. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία απέδειξε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τους διεθνείς παίκτες, αλλά και να διαμορφώσει τα δικά της πρότυπα αριστείας.

Η βαθιά γνώση της ελληνικής οικονομίας, η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχειρηματικού κλάδου και η ικανότητα σχεδιασμού σύνθετων ασφαλιστικών προγραμμάτων έχουν καταστήσει τη NAK Insurance Brokers στρατηγικό σύμβουλο για εκατοντάδες επιχειρήσεις. Στον σημερινό κόσμο των αυξανόμενων κινδύνων – από τις φυσικές καταστροφές και τις κυβερνοαπειλές έως τις γεωπολιτικές αναταράξεις – η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η εξαγορά της NAK Insurance Brokers από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings. Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συναλλαγή. Αντιθέτως, αναδεικνύει την αξία που έχει δημιουργήσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που ανοίγονται μπροστά της. Η ένταξή της σε έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, διεύρυνση δραστηριοτήτων και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.