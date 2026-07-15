Αύξηση παραγωγής 6,7% για τη Groupama το 2025

Επιστρέφοντας σε θετικό προ φόρων αποτέλεσμα και καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη, η Groupama Ασφαλιστική ολοκλήρωσε το 2025 με περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του στρατηγικού της σχεδίου και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Παρά τις έντονες οικονομικές προκλήσεις και τις διεθνείς αβεβαιότητες που χαρακτήρισαν το περιβάλλον του 2025, η Groupama Ασφαλιστική σημείωσε αύξηση της παραγωγής της, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων, να ανέρχονται σε 211,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους Περιουσίας και Υγείας, οι οποίοι αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή αυτή πορεία συνοδεύτηκε από θετικό προ φόρων αποτέλεσμα ύψους 0,4 εκατ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία, λόγω μη επαναλαμβανόμενης λογιστικής προσαρμογής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων.

Η προσαρμογή αυτή δεν επηρεάζει τη θετική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας ούτε αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις μελλοντικές επιδόσεις της.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η βελτίωση του Καθαρού Δείκτη Ζημιών και Εξόδων για το μοντέλο προσέγγισης κατανομής ασφαλίστρων (Premium Allocation Approach – PAA), ο οποίος μειώθηκε κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, το Καθαρό Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα για το 2025 διαμορφώθηκε σε κέρδος 167 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 7,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.