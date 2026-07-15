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Αύξηση παραγωγής 6,7% για τη Groupama το 2025

Η Groupama Ασφαλιστική επέστρεψε σε θετικό προ φόρων αποτέλεσμα το 2025, με σταθερή ανάπτυξη και ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/7/2026
Sofos Insurance
Αύξηση παραγωγής 6,7% για τη Groupama το 2025

Επιστρέφοντας σε θετικό προ φόρων αποτέλεσμα και καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη, η Groupama Ασφαλιστική ολοκλήρωσε το 2025 με περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του στρατηγικού της σχεδίου και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Παρά τις έντονες οικονομικές προκλήσεις και τις διεθνείς αβεβαιότητες που χαρακτήρισαν το περιβάλλον του 2025, η Groupama Ασφαλιστική σημείωσε αύξηση της παραγωγής της, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων, να ανέρχονται σε 211,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους Περιουσίας και Υγείας, οι οποίοι αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή αυτή πορεία συνοδεύτηκε από θετικό προ φόρων αποτέλεσμα ύψους 0,4 εκατ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία, λόγω μη επαναλαμβανόμενης λογιστικής προσαρμογής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων.

Η προσαρμογή αυτή δεν επηρεάζει τη θετική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας ούτε αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις μελλοντικές επιδόσεις της.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η βελτίωση του Καθαρού Δείκτη Ζημιών και Εξόδων για το μοντέλο προσέγγισης κατανομής ασφαλίστρων (Premium Allocation Approach – PAA), ο οποίος μειώθηκε κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, το Καθαρό Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα για το 2025 διαμορφώθηκε σε κέρδος 167 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 7,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η κεφαλαιακή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω. Ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 145,4%, αυξημένος κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Groupama Ασφαλιστικής και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της.

Παράλληλα, η Groupama Ασφαλιστική συνέχισε το 2025 να επενδύει στον οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων. Στον πυρήνα της στρατηγικής της παραμένουν η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ενδεικτικά, οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (location-based) μειώθηκαν κατά 43,7%, ενώ περισσότεροι από 43.500 άνθρωποι ωφελήθηκαν από δράσεις πρόληψης, ευεξίας και υποστήριξης πελατών κατά τη διάρκεια του έτους.

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ουσιαστικής προόδου για τη Groupama Ασφαλιστική, σε ένα περιβάλλον με έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική που εφαρμόζουμε αποδίδει, ενισχύοντας διαρκώς την ανάπτυξη, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, Hassène Feki.

«Διανύουμε το 2026 με ισχυρότερα θεμέλια και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κερδοφόρο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση

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